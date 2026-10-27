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Dodela Zlatne lopte za 2026. godinu izazvala je buru u fudbalskom svetu, a nekadašnji as Real Madrida Guti nije štedeo reči komentarišući trijumf Harija Kejna!

Španac je sarkastičnim opaskama doveo u pitanje okolnosti u kojima je engleski napadač osvojio prestižno priznanje, a njegove reči odmah su privukle pažnju javnosti.

Zlatna lopta otišla je u rukenapadača Bajerna iz Minhena, koji je iza sebe ostavio Kilijana Mbapea i Lamina Jamala. Ipak, nisu svi bili oduševljeni takvim raspletom, a među onima koji su javno izrazili sumnju u izbor našao se i Guti, nekadašnji vezista Real Madrida.

Gostujući u emisiji "El Čiringito de HJugones", Španac je ironično prokomentarisao činjenicu da je ovogodišnja ceremonija održana u Londonu, a da je nagrada pripala upravo fudbaleru koji živi u britanskoj prestonici.

"Zlatna lopta je premeštena u London, a osvojio ju je stanovnik Londona. Slučajnost? Ne zasmejavajte me... Baš prava slučajnost! Sve je to bilo napisano od samog početka", poručio je Guti, uz očiglednu dozu sarkazma.

Njegova izjava brzo je privukla pažnju fudbalske javnosti. Guti je, praktično, insinuirao da je izbor Kejna bio namešten.

1/6 Vidi galeriju Zlatna lopta Foto: FRANCK FIFE / AFP / Profimedia

Guti analizirao i Kejnovu reakciju!

Nekadašnji fudbaler Reala nije se zaustavio samo na mestu održavanja ceremonije. Osvrnuo se i na izraz lica engleskog napadača u trenutku kada je proglašen za osvajača Zlatne lopte.

Prema Gutijevoj proceni, Kejn nije delovao kao neko ko je očekivao da će upravo njegovo ime biti pročitano na kraju večeri. Španac je otišao i korak dalje, tvrdeći da je napadač Bajerna verovatno mislio da će priznanje pripasti Laminu Jamalu ili Kilijanu Mbapeu.

Kejn iza sebe ostavio Mbapea i Jamala!

Uprkos kritikama, rezultati glasanja doneli su veliku noć za kapitena Engleske. Kejn je osvojio Zlatnu loptu posle izuzetno uspešne sezone u kojoj je postigao 73 gola za klub i reprezentaciju.

Napadač Bajerna tako je postao prvi Englez koji je osvojio ovo priznanje još od Majkla Ovena 2001. godine. Iza njega su završili Kilijan Mbape na drugom i Lamin Jamal na trećem mestu.

I dok Kejn slavi najveće individualno priznanje u karijeri, Gutijeve reči dodatno su podgrejale raspravu o tome ko je zaista zaslužio nagradu. Jedno je sigurno - izbor za Zlatnu loptu ni ove godine nije prošao bez polemika, a sarkastična poruka nekadašnjeg asa Reala samo je dolila ulje na vatru.

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