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Argentinac je bio među 30 nominovanih za prestižnu nagradu, ali se nije pojavio na ceremoniji u Londonu, gde je na kraju Hari Kejn osvojio Zlatnu loptu.

Lionel Mesi je glasanje završio na petom mestu.

Umesto glamurozne večeri u Londonu, osmostruki osvajač Zlatne lopte izabrao je da ostane u svom novom domu i prati Mesijev kup, omladinski turnir za igrače do 16 godina koji se održava u Majamiju.

Umesto ceremonije gledao Boku

Upravo u vreme ceremonije Mesi je snimljen pored terena kako prati utakmicu mladih timova Boke Juniors i UE Kornelje na turniru "Mesi Kup".

Argentinac je opušteno sedeo uz teren i posmatrao mlade fudbalere, a posebno je pažnju privukao snimak na kojem je viđen kako prati utakmicu.

Turnir koji nosi njegovo ime okupio je 16 omladinskih ekipa, među kojima su Barselona, Čelsi, Mančester siti, River Plejt, Atletiko Madrid, Inter, Arsenal, Ajaks, Benfika, Palmeiras i drugi poznati klubovi.

Tako je prizor bio prilično neverovatan: dok su u Londonu fotografi čekali najveće zvezde svetskog fudbala, Mesi je u Majamiju sedeo pored terena i gledao utakmicu tinejdžera.

Zašto nije putovao u London?

Njegovo odsustvo povezano je pre svega sa veoma zgusnutim rasporedom.

Mesi je prethodnih dana već putovao između Sjedinjenih Američkih Država i Španije, gde je primio Nagradu princeze od Asturije za sport, a zatim se vratio u SAD i nastupio za Inter Majami protiv Njujork Red Bula.

Inter Majami već u sredu očekuje utakmica protiv Sinsinatija, pa bi odlazak u London značio još jedno putovanje preko Atlantika i veoma malo vremena za odmor.

1/6 Vidi galeriju Zlatna lopta Foto: FRANCK FIFE / AFP / Profimedia

Argentinac je odlučio da ostane u Majamiju, a njegova odluka postala je još zanimljivija kada se ispostavilo da je upravo u trenutku uručenja Zlatne lopte bio na terenu omladinskog turnira koji nosi njegovo ime.

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