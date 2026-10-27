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Kilijan Mbape je dugo vodio u trci, ali ga je Hari Kejn prestigao u finišu!

Hari Kejn osvojio je Zlatnu loptu za 2026. godinu, iza sebe je ostavio Kilijana Mbapea i Lamina Jamala, a detalji glasanja otkrivaju da je borba za fudbalsku krunu bila mnogo neizvesnija nego što se moglo naslutiti!

Prema informacijama koje prenose strani mediji, Mbape je tokom većeg dela glasanja bio u vođstvu, ali je Kejn uspeo da ga prestigne i na kraju se domogne prestižnog trofeja. Ono što dodatno podgreva priču jeste činjenica da je razlika između dvojice asova bila izuzetno mala!

1/6 Vidi galeriju Zlatna lopta Foto: FRANCK FIFE / AFP / Profimedia

Mbape bio nadomak snova, a onda je usledio preokret!

Vensan Garsija, glavni urednik magazina "Frans fudbal", otkrio je da je trka između Kejna i Mbapea bila toliko tesna da je malo nedostajalo da epilog bude potpuno drugačiji.

Prema njegovom objašnjenju, razlika između prvoplasiranog Engleza i francuskog superstara bila je manja od 41 boda, koliko je 2024. delilo Rodrija i Vinisijusa Žuniora.

Mbape tako nije uspeo da ostvari san i osvoji Zlatnu loptu, uprkos tome što je, prema Garsijinim rečima, tokom glasanja dugo bio na prvom mestu. Kejn je, međutim, u završnici trke napravio odlučujući korak i odneo pobedu!

Englez je iza sebe imao sezonu za pamćenje. Postigao je 73 gola za klub i reprezentaciju u svim takmičenjima tokom sezone 2025/26, a sa Bajernom je nastavio da dominira u Nemačkoj. Uz to, prvi put posle 25 godina jedan engleski fudbaler osvojio je Zlatnu loptu.

Rodri pomrsio račune Jamalu!

Dok su se Kejn i Mbape borili za tron, posebna priča odvijala se iza njihovih leđa. Lamin Jamal završio je na trećem mestu, a objašnjenje Vensana Garsije otvorilo je pitanje da li je mladi as Barselone mogao da ostvari još veći uspeh.

Naime, prema rečima čelnika "Frans fudbala", glasovi namenjeni španskim fudbalerima bili su raspoređeni između više kandidata. Deo podrške otišao je Rodriju, koji je završio na četvrtoj poziciji, što je moglo da utiče na Jamalov rezultat.

"Došlo je do deljenja glasova među španskim svetskim šampionima. Rodri je uzeo deo glasova od Jamala", poruka je koju je Garsija izneo govoreći o rezultatima glasanja.

Drugim rečima, uspeh španske reprezentacije imao je i svoju drugu stranu: kada više fudbalera iz iste ekipe ostavi snažan utisak, glasačima je teže da izdvoje samo jednog kandidata.

Jamal ostao treći, ali je dobio drugo veliko priznanje!

Iako nije uspeo da osvoji Zlatnu loptu, Jamal nije otišao kući praznih ruku. Mladi fudbaler Barselone osvojio je treći uzastopni trofej Kopa, namenjen najboljem mladom igraču.

Kejn ispisao istoriju

Pobeda napadača Bajerna predstavlja jedan od najvećih trenutaka njegove karijere. Kejn je prvi Englez još od Majkla Ovena 2001. godine koji je osvojio Zlatnu loptu, čime je okončano čekanje dugo četvrt veka.

Ipak, priča o ovogodišnjem izboru neće se pamtiti samo po pobedniku. Tesna razlika, Mbapeovo vođstvo tokom dela glasanja i rasipanje glasova među španskim kandidatima učinili su da se o konačnom ishodu govori i nakon svečane ceremonije u Londonu.