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Aleksandar Stanojević ponovo predvodi Partizan, čime je zvanično započeo svoj četvrti trenerski mandat u Humskoj. Iako novija istorija crno-belih ne beleži stručnjaka sa četiri boravka na klupi, ova pojava nije nepoznata u domaćem fudbalu.

Pojedini domaći treneri su sa promenljivim uspehom takođe beležili po četiri mandata na istoj klupi, pa se Stanojević sada izjednačio sa njima, uz mogućnost da ih u budućnosti i prestigne.

1/6 Vidi galeriju Aleksandar Stanojević, promocija u Humskoj Foto: Kurir Sport, Starsport

Primeri sa prekidima i različitim funkcijama

Milan Lešnjak je u četiri navrata vodio Čukarički, s tim što je na Banovom brdu radio i kao pomoćnik i koordinator mlađih kategorija. Jedan od tih trenerskih mandata trajao je svega tri utakmice, pošto je imao ulogu prelaznog rešenja.

Sličan put beleži i Saša Mrkić, aktuelni rukovodilac omladinske škole niškog Radničkog. On je četvrti put angažovan u klubu u kojem je nekada proveo i dva mandata kao igrač.

Ko su treneri sa četiri puna mandata?

Za razliku od Lešnjaka i Mrkića, čiji se povraci delom vezuju za prelazna rešenja ili druge klupske uloge, trojica iskusnih stručnjaka su zabeležila po četiri klasična trenerska mandata u istom timu: Dragoljub Bekvalac, Milorad Kosanović i Vladimir Gaćinović.

Dragoljub Bekvalac (Vojvodina): Nekadašnji fudbaler Novosađana sedeo je na klupi Vojvodine u četiri navrata. Prvi put je ekipu preuzeo 1996. godine, zatim 2000, potom u sezoni 2000/01, a poslednji put 2008. godine. Iako njegovi boravci nisu bili dugotrajni, ostavio je značajan trag u klubu i srpskom fudbalu.

Foto: Saša Pavlić

Milorad Kosanović (Borac Čačak): Još jedan bivši igrač i trener Vojvodine, ali je četiri mandata upisao kraj Morave. Kosanović je Borac prvi put vodio još 1995. godine, da bi se vratio dve decenije kasnije. Usledio je mandat od novembra 2015. do januara 2016. godine, zatim novi boravak od aprila do juna iste godine, a potom i povratak u proleće 2017. godine - što je bio njegov treći angažman u Čačku za svega godinu i po dana.

1/6 Vidi galeriju Milorad Kosanović Foto: Starsport, Starsport©

Vladimir Gaćinović (Spartak Subotica): Za razliku od prethodnika, Gaćinović nije nosio dres Vojvodine (već njegov sin Mijat), a u novosadskom klubu je radio kao trener omladinaca i asistent. Ipak, četiri samostalna mandata ostvario je u Spartaku. U proleće 2018. godine promovisan je iz stručnog štaba u prvog trenera, drugi mandat je trajao od leta do jeseni 2019, a treći od jeseni 2021. do februara naredne godine. Četvrti put je Subotičane predvodio od oktobra 2024. do februara 2025. godine.

1/10 Vidi galeriju Vladimir Gaćinović srpski fudbalski trener Foto: RTK, Starsport

Prethodne epizode Aleksandra Stanojevića

Stanojević je u Partizanu prošao put od kadeta i omladinca do prvotimca, zatim asistenta u stručnom štabu Miroslava Đukića, da bi na istoj klupi dobio i prvu veliku šansu kao samostalni trener.

Prvi mandat (april 2010 - januar 2012): Osvojene dve šampionske titule i jedan Kup Srbije.

Drugi mandat (septembar 2020 - maj 2022): Vođena neizvesna šampionska trka sa Crvenom zvezdom, u kojoj je titula za malo izmakla.

Treći mandat: Trajao je kraće od tri meseca i završen je nakon niza od osam utakmica bez trijumfa, koji je kulminirao porazom od Crvene zvezde rezultatom 4:0 na domaćem terenu.

Četvrti mandat u Humskoj donosi novu priliku za popravljanje utiska.

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