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Poslednjih dana dosta se priča i piše o Mateju Deketu, fudbaleru Borca iz Banjaluke koji ima 17 godina i koji igra na poziciji napadača.

Povod zašto je Matej Deket dospeo u fokus, jeste poziv momku rođenom u Republici Srpskoj od strane selektora selekcije BiH Sergeja Barbareza za Ligu nacija u novembarskom ciklusu, koji je on sa oduševljenjem prihvatio.

Matej Deket fudbaler Borca iz Banjaluke u dresu selekcije BiH Foto: MARIUS SIMENSEN / Bildbyran Photo Agency / Profimedia

Srbi iz Srpske uglavnom biraju Srbiju

Činjenica je da većina fudbalera rođenih u BiH ne igraju za tamošnju reprezentaciju, već da radije biraju Srbiju, a najočitiji primeri su Luka Jović, Srđan Babić, Dejan Joveljić, Mihailo Ristić, Mijat Gaćinović i poslednji u nizu Stefan Gudelj, Savo Radanović i Matej Strika. Opet, bilo je i dosta Srba koji su igrali za BiH poput Radeta Krunića, Ognjena Vranješa, Miroslava Stevanovića, Gojka Cimirota... Međutim, Krunić i Vranješ doživeli su ozbiljna omalovažavanja i nipodaštavanja s obzirom na svoje srpsko poreklo, pa su prestali da igraju za reprezentaciju BiH.

Ali, da se vratimo na priču o Mateju Deketu momku rođenom 1. oktobra 2009. godine i o tome zašto je izabrao pre BiH, nego Srbiju. Činjenica je da su neki ljudi iz FSS još pre godinu ipo dana pokušavali da pričaju sa njim i njegovim roditeljima da prihvati poziv i zaigra za mlađe selekcije Srbije. Međutim, porodica Deket je to odbila i poručila da je njihov izbor samo BiH, čiji je dres nosio u svim mlađim selekcijama. Srbija jednostavno nikada nije bila prva opcija za porodicu Deket.

Ukrajinsko poreklo

O čemu se zapravo radi? Matej Deket po očevoj liniji ima ukrajinsko poreklo i zbog toga je njegov izbor uvek bila zemlja njegovog rođenja. Mladi napadač je izuzetno talentovan fudbaler, netipičan centarfor koji visinom od 185 cm i građom može da izraste uvrhunskog igrača, mada mu nedostaju brtina i pokretljivost. Jedan je od najboljih izdanaka omladinske škole Borca iz Banjaluke.

Pre nešto više od godinu dana Matej Deket bio je interesantan ljudima iz Crvene zvezde, koji su ga pomno skautirali i pratili određeni period. Čak je bilo i neformalnih razgovora sa upravom Borca, pričalo se o transferu, ali ništa nije realizovano. Navodno, tada su ljudi iz Zvezde prednost dali Aleksi Damjanoviću, koji je nedavno prodat Leverkuzenu za 5.000.000 evra. Prema određenim informacijama, Matej Deket je kao dete u više navrata dolazio na Marakanu, međutim nikada nije prošao filter da bi mu neko kazao da ostane u omladinskoj školi.

Međutim, možda Matej Deket završi u Crvenoj zvezdi. Naime, nezvanično se pominje da je agent mladog fudbalera Borca iz Banjaluke menadžer iz Hrvatske Endi Bara, koji zastupa i trenera crveno-belih Alberta Rijeru.

Oduševljeno prihvatio poziv BiH

Matej Deket imao je pravo na lični izbor da se odluči za selekciju BiH i to treba poštovati. To najbolje odslikava njegova izjava koju je objavio u ponedeljak na svom instagram profilu:

- Jutros, kada sam krenuo u školu, nisam ni slutio da će me dočekati vijest koja će ovaj dan učiniti posebnim i nezaboravnim, poziv selektora Sergeja Barbareza u A reprezentaciju Bosne i Hercegovine! Ovo je za mene ogromna čast, ponos i motivacija za sve ono što dolazi.

- Pre svega, želim se zahvaliti svojoj porodici, koja mi je pružila svu ljubav, podršku i veru u mene na mom fudbalskom putu. Želim se posebno zahvaliti svom klubu FK Borac Banja Luka, koji mi je pružio priliku da kroz seniorski fudbal nastavim svoj razvoj, stičem iskustvo i napravim korak koji me doveo do ovog poziva.

Debi u novembru

- Veliko hvala i svim trenerima u omladinskim selekcijama Borca, kao i trenerima u reprezentativnim selekcijama, koji su svojim radom, podrškom i savjetima doprineli mom razvoju i pomogli mi da dođem do ovog trenutka. Ovo je samo još jedan korak u mojoj karijeri, ali i velika odgovornost koja me obavezuje da radim još više, napredujem iz dana u dan i opravdam ukazano povjerenje.

- Hvala selektoru na ukazanom poverenju, kao i svim ljudima koji su uz mene i koji mi pomažu na ovom putu. Nastavljamo raditi, učiti i sanjati još veće snove.