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Hari Kejn osvojio je Zlatnu loptu za 2026. godinu, Kilijan Mbape završio je na drugom mestu, dok je Lamin Jamal morao da se zadovolji trećom pozicijom.

Očekivano, ovakav rasplet nije se svima dopao, a najglasniji među nezadovoljnima bio je Abdul, ujak mladog fudbalera Barselone!

On nije krio razočaranje zbog odluke žirija, a u izjavama koje prenose strani mediji žestoko je branio svog sestrića i poručio da je upravo on zaslužio najprestižnije individualno priznanje u fudbalu.

1/5 Vidi galeriju Lamin Jamal na dodeli Zlatne lopte Foto: LounisPhotography/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Li Ying / Xinhua News / Profimedia, Adam Davy, PA Images / Alamy / Profimedia

"Na stadion ideš da gledaš Jamala, a ne Kejna!"

Abdul je u razgovoru za španski radio "Kadena SER" otvoreno osporio odluku da se Zlatna lopta dodeli engleskom napadaču.

"Veoma sam tužan, loše se osećam. Moj sestrić je najbolji fudbaler na svetu, svi to znaju", poručio je Abdul.

Tu se, međutim, nije zaustavio. Ujak fudbalera Barselone potom je direktno uporedio dvojicu kandidata i izneo stav koji je izazvao posebnu pažnju.

"Ako voliš fudbal, ideš na stadion da gledaš Lamina Jamala, a ne Harija Kejna. Kejn je golgeter, a Lamin je najbolji", izjavio je Abdul, prema prenosu stranih medija.

Njegove reči jasno pokazuju koliko je nezadovoljan konačnim poretkom. Dok je Kejn dobio priznanje za sezonu iza sebe, Jamalova porodica očigledno smatra da je mladi Španac zaslužio više.

"Kejnu su ostala još tri dana karijere"

Ipak, najžešća poruka usledila je kada se Abdul osvrnuo na razliku u godinama između dvojice fudbalera i mogućnost da Jamal u budućnosti osvoji još trofeja.

"Ljudi govore da je mlad i da će osvojiti još Zlatnih lopti. Ali Hariju Kejnu ostala su još samo tri dana karijere, pa su zato njemu poklonili Zlatnu loptu", poručio je Jamalov ujak.

Abdul je tako praktično poručio da je, po njegovom mišljenju, žiri trebalo da nagradi Jamalov talenat i potencijal, umesto da prednost da iskusnijem napadaču Bajerna.

Ujak veruje da će Jamal osvojiti čak pet Zlatnih lopti!

Uprkos razočaranju zbog ovogodišnjeg ishoda, Abdul je uveren da je pred njegovim sestrićem blistava budućnost. Štaviše, izneo je i smelu prognozu o tome koliko bi puta mladi fudbaler mogao da osvoji najprestižniju individualnu nagradu.

"Osvojiće više od jedne Zlatne lopte. Osvojiće ih pet", poručio je Abdul.

Lamin Jamal je, uprkos tome što nije uspeo da se domogne glavnog priznanja, osvojio "Trofej Kopa", namenjen najboljem mladom fudbaleru. Ipak, treće mesto u izboru za Zlatnu loptu ostavilo je prostor za rasprave o tome da li je zaslužio više.