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Svi futsal putevi od srede 28. do subote 31. oktobra vodiće u halu "Lagator" u Loznici, gde će se odigrati turnir grupe 8 glavne runde Lige šampiona u magičnoj igri na petoparcu.

Šampion Srbije, KMF Loznica Grad, pokušaće da ostvari veoma težak zadatak i zauzme prvo mesto u konkurenciji prvaka Austrije (Atletik Klub Grac), Ukrajine (Atletik Futsal) i Češke (FK Črudim), te se plasira među 16 najboljih timova Evrope. Samo pobednik ove grupe obezbediće plasman dalje, tako da su svi mečevi podjednako važni.

KMF Loznica Foto: T. Ilić

Ko su rivali?

Protivnici Loznice u Ligi šampiona biće veoma nezgodne ekipe - Atletik Klub Grac i FK Črudim bili su pobednici svojih preliminarnih grupa, te su već pokazali kvalitet u Evropi, dok će ukrajinski Atletik Futsal po prvi put uzeti učešće u Ligi šampiona, ali je poznato da iz ove zemlje dolaze tradicionalno neugodni protivnici.

KMF Loznica Foto: KMF Loznica

Termini mečeva

Utakmice su na programu u sredu, četvrtak i subotu, a, kao što smo već naveli, samo pobednik grupe obezbediće plasman među 16 najboljih timova Evrope. U sredu će od 17.30 na teren Atletik Futsal i FK Črudim, dok će od 20.30 svoj meč igrati Loznica Grad i Atletik Klub Grac.

U četvrtak ćemo od 17.30 gledati duel Atletik Klub Grac - Atletik Futsal, dok će od 20.30 na teren Loznica Grad i FK Črudim, dok će u subotu od 17.30 igrati FK Črudim i Atletik Klub Grac, a od 20.30 Loznica Grad i Atletik Futsal.

KMF Loznica Foto: KMF Loznica

Sistem takmičenja

Zanimljivo je da je sistem takmičenja u futsal Ligi šampiona drugačiji nego u fudbalu. Posle preliminarne runde koju su igrali klubovi iz slabije rangiranih zemalja, došlo se do glavne runde koja je podeljena u dve divizije A i B. U obe divizije je po 16 ekipa - diviziju A čine oni najbolje rangirani među kojima su i Barselona, Benfika, Sporting, El Poco Mursija i slični. Ti klubovi su podeljeni u četiri grupe, svaka grupa igra svoj turnir u jednoj od zemalja, a tri prvoplasirane ekipe sa svakog turnira idu u elitnu rundu, odnosno 16 najboljih u Evropi.

Sa druge strane, Loznica Grad je u diviziji B, gde se nalaze slabije rangirani klubovi koji su takođe podeljeni u četiri grupe i igraju turnir u jednoj od zemalja, ali samo pobednik obezbeđuje plasman u elitnu rundu, odnosno među 16 najboljih u Evropi.

U elitnoj rundi ponovo se formiraju nove grupe, tako da je Loznici cilj da za početak uđe među 16 najboljih.

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