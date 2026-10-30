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Neverovatna i tužna priča dolazi iz Italije, a tiče se bolesti oca mladog reprezentativca Srbije Đanfilipa Materacija.

Mateo Materaci, brat čuvenog italijanskog fudbalera Marka Materacija i otac mladog fudbalera Torina Đanfilipa Materacija ima tešku bolesti i bori se za život.

Mateo Materaci u emisiji na italijanskoj TV Kanal 5 Foto: Printskrin/Instagram

Podmukla bolest

Mateo Materaci bori se sa amiotrofičnom lateralnom sklerozom. Njegova ispovest na italijanskoj televiziji Kanal 5, u emisiji "Verisimo" potresla je sve u toj zemlji, čak je i voditeljka Silvija Tofanin u nekoliko navrata plakala tokom intervjua. Dijagnozu o teškoj bolesti Materaci je dobio u septembru 2024. kada je primetio da mu fizičke aktivnosti, poput trčanja i treninga bivaju sve teži.

Amiotrofična lateralna skleroza (ALS) je retka, progresivna neurološka bolest koja oštećuje nervne ćelije odgovorne za kontrolu voljnih mišića. To su mišići koje koristimo za hodanje, pokretanje ruku, govor, gutanje i disanje. Trenutno ne postoji lek koji potpuno izleči ALS ili pouzdano zaustavlja njeno napredovanje. Ipak, postoje terapije koje kod određenih pacijenata mogu usporiti tok bolesti, kao i lečenje koje pomaže u kontroli simptoma, očuvanju pokretljivosti, ishrane i disanja.

Mateo Materaci u emisiji na italijanskoj TV stanici Kanal 5 Foto: Printskrin/Instagram

Podrška supruge i sinova

Mateo Materaci poručio je u intervjuu da ne želi, da mu bolest oduzme ono što smatra najvažnijim, a to je sposobnost da nastavi da živi, smeje se i bude oslonac svojoj porodici. Nekadašnji fudbaler, fudbalski agent i otac Đanfilipa Materacija ne želi da se preda. On je zajedno sa svojom suprugom Maurom Soldati govorio o bolesti. Njihov sin Đanfilipo Materaci rođen 2009. godine mladi je srpski reprezentativac, a stariji naslednik Đeremija Materaci prestao je da igra fudbal.

- Bolest me je mnogo promenila. Ne praviš planove, već živiš i smeješ se. I to je život. Možeš da patiš, ali i da se smeješ. I nastavljaš dalje - rekao je Mateo Materaci.

1/11 Vidi galeriju Mateo Materaci Foto: Printskrin/Instagram

Pomoć u Americi

Svestan je i zna sa čim se suočava, međutim trudi se da njegov život ne bude sveden isključivo na bolest i njena ograničenja. Jedan od najvažnijih koraka u toj borbi bio je odlazak u Ameriku, gde je proveo mesec i po dana kako bi pristupio eksperimentalnoj terapiji prilagođenoj njegovom zdravstvenom stanju. Put do takvog lečenja bio je dug i iscrpljujući.

- Uveravam te da nije jednostavno. Trebalo nam je godinu dana da dođemo do toga da dobijemo priliku da učestvujemo u kliničkom ispitivanju.

Terapije za sada daju rezultate i sve deluje ohrabrujuće, mada je svestan cele situacije.

- Primetili smo da je došlo do usporavanja napredovanja bolesti, ali ne želimo nikome da ulivamo lažnu nadu. To su terapije budućnosti, prilagođene svakom pojedincu.

Preskupo lečenje

Objasnio je Mateo Materaci da je on, zajedno sa još jednim mladićem, prvi čovek na svetu koji je dobio priliku da pristupi ovakvom vidu lečenja. Kada je čula tu informaciju, voditeljka Silvija Tofanin pokušala je da razbije težinu trenutka kratkom opaskom:

- Svetski šampion.

Međutim, iza ovog medicinskog poduhvata kriju se i ogromni finansijski izazovi. Putovanje u inostranstvo za osobu kojoj je potrebna pomoć respiratora nije jednostavna organizacija, već logistički i finansijski izuzetno zahtevan postupak.

- Odjednom se nađeš pred ogromnim troškovima, jer sa respiratorom ne možeš da putuješ običnim avionom. Let sanitetskim avionom košta 350.000 evra. Iskoristio sam svoje ime kako bih omogućio da nešto važno donesemo ovde, u Italiju. Bilo je iscrpljujuće.

Podrška brata Marka

Materaci je svestan da njegova priča dopire do ljudi i izvan kruga porodice i prijatelja. Poruke koje dobija pokazuju mu da iskustvo koje proživljava može nekome da pruži podršku, ili pomogne da drugačije pogleda na sopstvene probleme.

- Pišu mi ljudi i govore da sam im uzor. U tome je smisao života. Najvažnije je pomagati ljudima.

Razgovor u emisiji bio je krajnje potresan, bolan, ali i emotivan. Otkrio je i kako na njegovu bolest i celokupnu situaciju u kojoj se nalazi gleda njegov brat Marko Materaci, nekadašnji defanzivac Intera i reprezentacije Italije sa kojom je osvojio Svetsko prvenstvo. Braću povezuje i bolno iskustvo iz detinjstva, jer su rano ostali bez majke.

- Naši životi su često tekli paralelno, nismo se mnogo ukrštali, ali sam znao da je on tu. Kada kao dete izgubiš majku, to ostavlja ožiljak. Nas dvojica smo uspeli da prebrodimo to zajedno. Do kraja života uvek ćemo biti povezani.

Đanfilipo Materaci kadetski reprezentativac Srbije Foto: FOTO: FSS

Sinovi sve teško podnose

Takav gubitak ostavlja trag i mnogo godina kasnije, a iskustvo iz detinjstva uticalo je i na način na koji je sa suprugom odlučio da razgovara sa njihovom decom o bolesti. Nisu želeli da Đeremiju i Đanfilipa štite ćutanjem, već da im objasne šta se događa i da im omoguće da kroz teško razdoblje prolaze zajedno.

- Zato smo odlučili da deci sve ispričamo i da se zajedno suočimo sa tim - objasnio je Mateo.

Mateova supruga Maura Soldati govorila je o tome koliko je njihovim sinovima teško da prihvate da se otac, koga su oduvek doživljavali kao snažnu figuru, sada suočava sa ozbiljnom bolešću.

- U početku ne razumeju baš najbolje. Starijem sinu je teško da prihvati da je tata bolestan, jer ga je doživljavao kao snažnog čoveka. Mlađi je praktičniji i drugačije se nosi sa situacijom, ali je bol i dalje prisutan.

Budućnost neizvesna

Poručili su Materacijevi da ne mogu da znaju, šta ih čeka u narednim mesecima, ali su odlučili da kroz sve prolaze zajedno. Kako pišu italijanski mediji, Mateova ispovest nije bajka o čudesnom izlečenju, niti o sigurnim odgovorima.

To je priča o čoveku koji pokušava da pronađe prostor za osmeh usred bolesti, o porodici koja uči da se nosi sa neizvesnošću i o snazi da se nastavi dalje čak i kad planovi više ne mogu da budu isti kao nekada.