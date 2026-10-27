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Crno-beli će u nastavku sezone imati novog šeta stručnog štaba, odnosno novog-starog, pošto se u Humsku rekordni četvrti put vratio Aleksandar Stanojević.

Podsetimo, Saša Ilić je podneo ostavku nakon poraza Partizana od Čukaričkog na stadionu u Humskoj.

Stanojević je na konferenciji za medije koja je održana povodom njegove promocije poručio da neće doneti odluku o odlasku članova stručnog štaba koji je radio sa Ilićem.

Aleksandar Stanojević, promocija u Humskoj Foto: Kurir Sport, Starsport

Međutim, ipak su se dogodili novi odlasci.

Još četiri trenera napustila Partizan

Osim Saše Ilića, u Humskoj više neće raditi još četiri trenera koji su sami odlučili da napuste klub u znak solidarnosti sa Ilićevom odlukom, saznaje i prenosi "Telegraf".

U pitanju su pomoćnici Veličko Kaplanović, Ljubiša Ranković i Goran Vuković, kao i kondicioni trener Darko Obradović.

Saša Ilić Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©, Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Dusan Milenkovic/ATAImages

Isti izvor navod da su u stručnom štabu Aleksandra Stanojevića ostali trener golmana Nemanja Jovšić, kondicioni trener Miša Filipović i analitičari Stefan Petrović i David Ramadani.

Stanojević je prilikom predstavljanja otkrio da će u klub stići Aleksandar Gicov sa kojim je sarađivao u Karagumrugu, Miloša Podunavca koji je bio u njegovom timu u Partizanu i Karagumruku, a isti je slučaj i sa Bojanom Stamatovićem.

Kurir sport/Telegraf

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Bonus video:

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Arena peva Saši Iliću Izvor: MONDO