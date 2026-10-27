NIJE SAMO SAŠA ILIĆ OTIŠAO IZ PARTIZANA! Četiri čoveka odlučila da napuste Humsku zajedno sa legendom crno-belih
Crno-beli će u nastavku sezone imati novog šeta stručnog štaba, odnosno novog-starog, pošto se u Humsku rekordni četvrti put vratio Aleksandar Stanojević.
Podsetimo, Saša Ilić je podneo ostavku nakon poraza Partizana od Čukaričkog na stadionu u Humskoj.
Stanojević je na konferenciji za medije koja je održana povodom njegove promocije poručio da neće doneti odluku o odlasku članova stručnog štaba koji je radio sa Ilićem.
Međutim, ipak su se dogodili novi odlasci.
Još četiri trenera napustila Partizan
Osim Saše Ilića, u Humskoj više neće raditi još četiri trenera koji su sami odlučili da napuste klub u znak solidarnosti sa Ilićevom odlukom, saznaje i prenosi "Telegraf".
U pitanju su pomoćnici Veličko Kaplanović, Ljubiša Ranković i Goran Vuković, kao i kondicioni trener Darko Obradović.
Isti izvor navod da su u stručnom štabu Aleksandra Stanojevića ostali trener golmana Nemanja Jovšić, kondicioni trener Miša Filipović i analitičari Stefan Petrović i David Ramadani.
Stanojević je prilikom predstavljanja otkrio da će u klub stići Aleksandar Gicov sa kojim je sarađivao u Karagumrugu, Miloša Podunavca koji je bio u njegovom timu u Partizanu i Karagumruku, a isti je slučaj i sa Bojanom Stamatovićem.
Kurir sport/Telegraf
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