Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Fudbalska reprezentacija Srbije već neko vreme ne beleži rezultate koje javnost očekuje, ali ni srpski klubovi ne blistaju u Evropi. Zbog toga je javnost često postavljala pitanja - kada će se desiti promene u srpskom fudbalu?

Sada se Mirko Poledica oglasio na društvenoj mreži "X" i govorio je o ovoj temi...

1/7 Vidi galeriju Mirko Poledica Foto: Printscreen YouTube, Printskrin/jutjub

- Ljudi me svakodnevno pitaju šta se dešava sa srpskim fudbalom i kada će početi promene na svim nivoima.

Razumem nestrpljenje i potrebu za konkretnim odgovorima. Zato vas molim za još malo strpljenja.

Promene će biti sistemske, reforme dubinske, a odgovornost neizbežna. Nijedan nivo neće biti izuzet od preispitivanja. Uredićemo sistem, uspostaviti jasna pravila i zahtevati odgovornost za učinjeno i propušteno.

Srpskom fudbalu nisu potrebna kozmetička rešenja, već suštinska promena načina na koji funkcioniše.

Vreme je da se stvari postave na svoje mesto - napisao je Mirko Poledica.

BONUS VIDEO: