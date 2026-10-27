KADA ĆE SE DESITI PROMENE U DOMAĆEM FUDBALU? Stigla poruka koja ODZVANJA Srbijom: "Reforme će biti dubinske, a odgovornost NEIZBEŽNA"
- Mirko Poledica poručio je da će promene u srpskom fudbalu biti sistemske i dubinske, uz neizbežnu odgovornost na svim nivoima.
- Istakao je da srpskom fudbalu nisu potrebna kozmetička rešenja, već suštinska promena načina na koji sistem funkcioniše.
Fudbalska reprezentacija Srbije već neko vreme ne beleži rezultate koje javnost očekuje, ali ni srpski klubovi ne blistaju u Evropi. Zbog toga je javnost često postavljala pitanja - kada će se desiti promene u srpskom fudbalu?
Sada se Mirko Poledica oglasio na društvenoj mreži "X" i govorio je o ovoj temi...
- Ljudi me svakodnevno pitaju šta se dešava sa srpskim fudbalom i kada će početi promene na svim nivoima.
Razumem nestrpljenje i potrebu za konkretnim odgovorima. Zato vas molim za još malo strpljenja.
Promene će biti sistemske, reforme dubinske, a odgovornost neizbežna. Nijedan nivo neće biti izuzet od preispitivanja. Uredićemo sistem, uspostaviti jasna pravila i zahtevati odgovornost za učinjeno i propušteno.
Srpskom fudbalu nisu potrebna kozmetička rešenja, već suštinska promena načina na koji funkcioniše.
Vreme je da se stvari postave na svoje mesto - napisao je Mirko Poledica.
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