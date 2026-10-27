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Crnogorski golman i trener golmana je preminuo 25. oktobra nakon teške borbe sa bolešću.

Njegovu karijeru je obeležio period koji je proveo u Partizanu, a crno-beli su se oprostili od njega emotivnim rečima, baš kao što je učinio i Železničar iz Pančeva gde je Darko Božović imao poslednji angažman kao trener.

Komemoracija nekadašnjem čuvaru mreže će biti održana u četvrtak 29. oktobra u hotelu "Tamiš" u Pančevu sa početkom od 12 časova.

Sahrana Darka Božovića biće obavljena u petak, 30. oktobra sa početkom u 12 časova na Novom bežanijskom groblju, opelo će početi u 11.30 časova. 

Ko je bio Darko Božović?

Darko Božović je rođen u Podgorici 9. avgusta 1978. godine, a 18 godina je bio u Teleoptiku, Partizanovoj filijali. Branio je za Srem Jakovo, Mladenovac, Timok, Srem i Bežaniju, pre nego što je stigao do prvog Partizana u kojem se zadržao o 2007. do 2010. godine. Nakon toga je bio golman Slobode, a u Srbiji je branio još za Voždovac.

Nekadašnji golman Partizana - Darko Božović Foto: © Srdjan Stevanovic/© Srdjan Stevanovic, © Srdjan Stevanovic/Srdjan Stevanovic

Za reprezentaciju Crne Gore je branio na dve utakmice.

Nakon završetka igračke karijere započeo je trenersku i radio je kao trener golmana u reprezentaciji Bugarske, zatim i u Teleoptiku.

Poslednji angažman je imao u Železničaru iz Pančeva.

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