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Problemi u igri Partizana ove sezone najviše su se oslikavali kroz defanzivnu liniju, a kao najosetljivija tačka izdvojila se pozicija među stativama. Pitanje da li prednost treba da ima Marko Milošević ili Miloš Krunić ostalo je bez jasnog odgovora i nakon odlaska Saše Ilića, pa odluka o prvom čuvaru mreže sada čeka Aleksandra Stanojevića.

Konkretno rešenje ponudio je Stefan Čupić, nekadašnji omladinski reprezentativac Srbije i deklarisani navijač crno-belih. Prema njegovom mišljenju, Partizan bi pod hitno morao da angažuje iskusnog Zorana Popovića, aktuelnog golmana pančevačkog Železničara i dugogodišnjeg člana Crvene zvezde.

"Golman mora da se menja pod hitno, to definitivno. To je broj jedan, polazna tačka od svega. Meni je Miloš Krunić odličan za drugog golmana, veoma ga poštujem i mislim da ima mirnoću u slučaju povrede prvog golmana, može da uđe kao zamena nekoliko utakmica i da se ne naljuti kad se vrati na klupu. Meni je to profil golmana kog bih držao koliko god želi da igra fudbal, ali da bude njegova uloga. Krunić mora da prihvati ulogu, ali mora prvi golman da se dovede, jer mi pozadi pravimo mnogo kikseva. Slabi smo na centaršutu. Svaki put kako lopta krene iz kornera, mi primamo gol. Mene to boli, nervira. Tu mora da se zakrvi, tu mora da se uhvati igrač za grudi, mora krv da bude pozadi. Mora da bude žustro, agresivno, a meni je nekako to mekano", izjavio je Čupić tokom gostovanja u podkastu "Mozzart Sporta".

Foto: Starsport©

U nastavku je detaljnije opisao utisak koji ekipa ostavlja na terenu:

"Kao, došli smo, 90 minuta, svakog prvog legne plata, sve je sigurno, sve je mirno, ovi ljudi rade svoj posao, mi na terenu smo došli malo tako da odradimo. Možda sam previše direktan, ali mene kao navijača Partizana to tišti iznutra. Voleo bih da pomognem na neki način, bar nekim javnim savetom."

Zašto baš Zoran Popović?

Iako iza sebe ima staž na "Marakani", Čupić smatra da to ne bi smela da bude prepreka za transfer.

"Iako je branio za Zvezdu, ja bih Zorana Popovića prvog doveo. Iako ima 38 godina, može da brani još dve godine. Nema veze što je bio u Zvezdi. Apsolutno. Mene to uopšte ne interesuje. Čovek je s karakterom, brani fenomenalno u Železničaru. Gledao sam utakmicu protiv Brage, ljudi su ga 'uvalili' 50 puta u problem loptama pozadi, a svaki put je rešio situaciju. Dakle, njemu saigrači veruju. Meni je potreban neko od pozadi kome ćemo mi da verujemo. Dragan Rosić je, takođe, fantastičan golman. Imamo sjajne golmane", objasnio je Čupić i zaključio:

1/9 Vidi galeriju Zoran Popović Foto: FK Železničar, Www.crvenazvezdafk.com

"Ne može niko da me ubedi da nama mora stranac golman da dođe u Super ligu, da bismo rekli: 'E, on je taj'. Sve poštujem, ali ne može niko da me ubedi da mi ne možemo nekog našeg golmana da vratimo, ili da ne možemo da ga platimo."

Ko je Zoran Popović?

Iskusni 38-godišnji čuvar mreže već dve sezone nastupa za Železničar iz Pančeva. Najveći deo novije karijere proveo je u Crvenoj zvezdi, gde je od 2018. do 2024. godine bio pouzdana podrška među stativama, uz kraći boravak u Čukaričkom. Pored toga, tokom karijere branio je boje Bode Glimta, Voždovca, Napretka, Vojvodine i nekolicine drugih klubova.

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