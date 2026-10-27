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Fudbaler Bajerna iz Minhena Hari Kejn vraća se u Nemačku nakon osvajanja Zlatne lopte, a u bavarskom klubu najavili su da će mu prirediti poseban doček uoči utakmice protiv Magdeburga u drugom kolu nemačkog Kupa. Kejn je postao prvi engleski fudbaler u poslednjih 25 godina koji je osvojio ovo priznanje, a posle svečane ceremonije u Londonu zahvalio je saigračima iz Bajerna i reprezentacije Engleske, kao i svima koji su mu pružali podršku.

"Odakle da počnem? Ovo je veče koje nikada neću zaboraviti. Ovaj trenutak će zauvek ostati u mom sećanju", napisao je Kejn u utorak.

Bajern je tako dobio prvog osvajača Zlatne lopte posle 45 godina, dok je Kejn prvi igrač nekog nemačkog kluba koji je osvojio ovo priznanje još od 1996. godine.

1/4 Vidi galeriju Hari Kejn na dodeli Zlatne lopte Foto: FRANCK FIFE / AFP / Profimedia, Li Ying / Xinhua News / Profimedia

Sportski direktor minhenskog kluba Kristof Frojnd pohvalio je engleskog napadača, istakavši da njegov doprinos prevazilazi golove i učinak na terenu.

"Svi smo oduševljeni onim što Hari Kejn pruža. Nisu samo njegovi golovi ono što ga čini izuzetnim fudbalerom, niti je njegova posebnost ograničena na teren. Hari je sjajan čovek, kakav se retko sreće, svetska klasa koja je istovremeno ostala skromna. Podigao je ulogu klasičnog napadača na potpuno novi nivo i predstavlja inspiraciju, naročito mladim igračima. Bez sumnje je jedan od najvećih u istoriji fudbala", rekao je Frojnd.

Pomoćni trener Bajerna Aron Danks potvrdio je da se Kejn u utorak vraća iz Londona u Minhen i da će biti na raspolaganju za duel sa Magdeburgom, koji je na programu u sredu.

Bajern brani trofej u nemačkom Kupu, a upravo je Kejn het-trikom u prošlosezonskom finalu predvodio ekipu do trofeja.

U klubu su najavili da će njegov uspeh biti obeležen i u subotu, kada Bajern u Bundesligi dočekuje velikog rivala Borusiju Dortmund u derbiju poznatom kao "Klasiker".

Kejn je četvrti osvajač Zlatne lopte iz redova Bajerna, posle nemačkih legendi Franca Bekenbauera, Gerda Milera i Karla-Hajnca Rumenigea, koji je poslednji osvojio nagradu 1981. godine.

Robert Levandovski, tadašnji napadač Bajerna, bio je glavni favorit za priznanje 2020. godine, ali nagrada te sezone nije dodeljena zbog pandemije koronavirusa.

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