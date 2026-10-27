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Menadžer Mančester junajteda Majkl Kerik će predvoditi tim na gostovanju Čelsiju u subotu u Premijer ligi, potvrdio je danas izvor upoznat sa odlukom kluba za agenciju Asošijeted pres, uz uslov anonimnosti jer uprava još nije zvanično objavila svoje planove. Nekadašnji vezista Junajteda dobio je priliku da popravi rezultate, ali su dva ubedljiva poraza i slabe partije protiv rivala sa znatno manjim budžetima tokom prethodne nedelje ozbiljno ugrozili njegov položaj. Kerik je u maju dobio stalni ugovor, nakon što je prethodno obavljao funkciju privremenog trenera.

1/4 Vidi galeriju Majkl Kerik na klupi Junajteda Foto: News Images, News Images LTD / Alamy / Profimedia, Ian Lyall / AFP / Profimedia

Mančester junajted je najpre poražen od Koma 1:4 u Ligi šampiona, a zatim je na svom terenu izgubio od Bornmuta 0:3 u Premijer ligi.

Navijači na Old Trafordu pružili su podršku Keriku dok je napuštao teren posle poraza od Bornmuta, dok su zvižducima ispratili igrače koji su izlazili nakon njega.

Rekorder po broju titula prvaka Engleske, sa 20 trofeja, prolazi kroz jedan od najtežih perioda od odlaska klupske legende Aleksa Fergusona 2013. godine, posle 27 godina na mestu menadžera.

Kerik je bio važan član ekipe koju je Ferguson predvodio do poslednjih pet titula u Premijer ligi, kao i do trofeja Lige šampiona 2008. godine.

Od Fergusonovog odlaska, Junajted je promenio sedam stalnih menadžera, uz nekoliko privremenih rešenja, ali nije uspeo da se vrati na nekadašnji nivo ni na terenu ni među finansijski najuspešnije klubove sveta.

Posle gostovanja Čelsiju, Junajted će u utorak dočekati Romu u Ligi šampiona, a zatim će 8. novembra ugostiti Aston Vilu u Premijer ligi.

Kurir Sport / Beta

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