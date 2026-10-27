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Fudbaleri Crvene zvezde u sredu od 19.00 časova gostuju ekipi Jedinstva u Ubu u okviru 1/16 finala Kupa Srbije.

Crveno-beli su apsolutni favoriti za pobedu i prolaz dalje u najmasovnijem srpskom fudbalskom takmičenju.

Albert Rijera trener FK Crvena zvezda na Marakani Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©

Protiv OFK Beograda moralo bolje

Albert Rijera, trener fudbalera Crvene zvezde osvrnuo na prethodni duel protiv OFK Beograda.

- Kao i posle svake utakmice, analizirali smo pozitivne i negativne stvari, a bilo je zaista mnogo toga dobrog. Počeću od ključne stvari o kojoj sam razgovarao sa igračima, a to je pre svega bio intenzitet. Fizički gledano, ovo nam je bila najbolja utakmica ove sezone, a mnogo smo razgovarali o fizičkoj spremi. Ranije nismo uspevali da izdržimo svih 90 minuta, već bismo uvek padali posle 75. ili 80. minuta. Što se tiče intenziteta, zaista sam bio zadovoljan. Druga ključna stvar na koju sam ukazao igračima bila je da ne smemo previše lako da poklanjamo loptu protivniku, jer oni igraju dugim loptama i bore se za svaku drugu loptu. U tom segmentu smo bili veoma dobri i time sam zadovoljan - rekao je Albert Rijera i nastavio:

- Nisam bio zadovoljan prekidima, odnosno kornerima. Istina je da smo na kraju imali osećaj da smo mogli da odigramo i nerešeno, jer je protivnik imao nekoliko prilika, ali sve su dolazile upravo posle kornera. Mislim da smo odigrali prilično dobru i ozbiljnu utakmicu. Međutim, danas smo analizirali sve kornere, jedan po jedan. Siguran sam da igrači sada imaju znatno jasniju sliku o tome šta treba da poprave. Ne bih rekao da im nedostaju informacije, jer oni tačno znaju šta treba da rade u svakoj utakmici. Razgovarali smo o detaljima i nadam se da ćemo u narednoj utakmici biti još bolji.

1/13 Vidi galeriju FK Crvena zvezda - Kopenhagen Foto: Kurir Sport

Dodatna motivacija

Govorio je šef stručnog štaba Crvene zvezde o ekipi Jedinstva i specifičnostima kup takmičenja.

- Njihova najveća snaga sutra će sigurno biti ogromna želja. Igraju protiv najvećeg kluba u zemlji i naravno da žele da se dokažu. Moramo da budemo spremni na intenzitet i agresivnost koju će pokazati. Upravo to govorim svojim igračima, moramo da odgovorimo na njihov intenzitet i agresivnost, jer tek kada u tome budemo ravnopravni, možemo da pokažemo svoj kvalitet. U suprotnom, intenzitet će biti veoma važan faktor. Druga poruka koju sam im uputio, kako bih ih dodatno motivisao ako je to uopšte potrebno, jeste da, ako žele da osvoje ovaj trofej, moraju da počnu da pobeđuju već sutra. Ovo je kup utakmica. Ponekad kada igrate protiv ekipe iz nižeg ranga možda mislite da možete da budete opušteniji, ali ja svojim igračima ne dozvoljavam da se opuste, jer je svaka utakmica podjednako važna. Sutra nas čeka još jedan meč, ali ako želimo da osvojimo kup, moramo da počnemo pobedom već sutra.

Dotakao se potom strateg Crvene zvezde pravila o bonus igračima i rotacijama.

- To ništa ne menja u mom pristupu, bez obzira na to da li postoji obaveza igranja bonus igrača ili ne. To je nešto što prati tim menadžer, koji može da me podseti da nam je potreban još jedan bonus igrač, međutim, do sada, a to možete da proverite i sa našim Goranom Negićem, nismo imali takvih situacija, jer smo uvek imali dovoljno bonus igrača. Ponavljam ono što sam rekao na početku, ne želim da bonus igrači imaju osećaj da igraju samo zato što postoji pravilo koje to nalaže. Ne, oni moraju da zasluže svoje mesto. Do sada nisam imao problem sa tim, jer igramo sa dosta mladih fudbalera. Sutra to pravilo neće uticati na moje planove. Kao što sam rekao, biće rotacija, jer je potrebno fizički sačuvati neke igrače, ali i zato što su drugi igrači radom zaslužili priliku.

Marko Arnautović i Aleksandar Katai na utakmici između Crvene zvezde i Larna Foto: Www.crvenazvezdafk.com

Dvojica otpala za Ub

Španski trener nije želeo da okrije ko će od napadača početi utakmicu, da li Marko Arnautović ili Bamba Dijeng.

- Ne znam da li će Arnautović početi utakmicu. Znate da nikada ne otkrivam takve informacije pre meča. Arnautović dobro trenira. To je ono što stalno govorim igračima, kada dobro trenirate, to ne znači nužno da morate da postignete het-trik. Ne znači ni da ćete sa loptom uvek biti bolji od drugih. Važno je da pokazujete pravilan govor tela, dobar stav, intenzitet i da uvek dajete maksimum. Arnautović je igrač na kojeg računam. Ako to ne pokazujete, ne znači da više ne računam na vas, već da sami sebe ne stavljate u poziciju da budete u početnih 11. Zato volim da govorim o timu. Volim tu reč. Ne volim da previše pričam o pojedincima, jer igrači moraju da izvršavaju svoje obaveze. Moj posao je da budem pravedan i da pružim priliku onima koji to zaslužuju. Ipak, na kraju je najvažnija grupa, a ne pojedinci. Igrači sada ne treba da šalju poruke preko medija, već treba da preuzmu punu odgovornost na terenu. Na meni je da budem pravedan prema njima. To je ono što želim da naglasim. Voleo bih da se u ovoj zemlji i u klubu više govori o timu, jer trofeje osvaja ekipa, a ne samo pojedinci.

Za kraj, šef stručnog štaba se osvrnuo na zdravstveni bilten.

- Derik Lukasen je i dalje van stroja, a takođe i Osman Bukari koji je juče imao povišenu temperaturu. Želeli smo da zaštitimo ostatak ekipe, pa smo odlučili da on ne bude sa timom. Zbog toga ni njih dvojica neće biti na raspolaganju za ovu utakmicu - zaključio je Rijera.