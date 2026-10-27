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Dok je bio u mlašim kategorijama Fabio Pajm bio je talentovaniji od Kristijana Ronalda.

Predviđali su veliku karijeru Fabiju Paimu, jer je bio neverovatan potencijal zbog čega je stigao i do dresa Čelsija.

Fabio Pajm se tereti za silovanje Foto: Screenshot

Silovatelj i pornićar

Međutim, Fabio Paim nije napravio karijeru kakva se od njega očekivala. Sam je kriv, jer su ga više od fudbala zanimale žene, lagodan život i provod. Čak je snimio i nekoliko porno filmova. Prema pisanju britanskih medija, 38-godišnjak je optužen za silovanje studentkinje, oštećenje imovine i neovlašćeni ulazak u stan.

Fabio Paim bi pred sudom trebalo da se pojavi 18. novembra, a slučaj se odnosi na navodni incident koji se dogodio 20. aprila 2023. godine u Faru, gradu na jugu Portugala. Prema navodima lokalnih medija, bivši fudbaler je navodno nasilno ušao u stan, a potom fizički napao i silovao 20-godišnju studentkinju. U izvještajima se navodi da je žrtva bila cimerka žene koju je Paim ranije upoznao u jednom baru.

Hvalio ga Ronaldo

Istražitelji su pronašli DNK tragove na odeći navodne žrtve koji su pomogli da Paima povežu sa slučajem. Optužbe protiv njega još nisu pravosnažno dokazane, a konačnu odluku doneće nadležni sud.

Fabio Paim je svojevremeno važio za jednog od najperspektivnijih portugalskih fudbalera svoje generacije. Bio je član omladinskih selekcija Portugala, za koje je upisao 42 meča, ali nikada nije dobio priliku da zaigra za seniorsku reprezentaciju.

Posebno je zanimljivo da je Kristijano Ronaldo svojevremeno imao izuzetno visoko mišljenje o njemu. Nakon što je 2003. godine prešao u Mančester junajted, Ronaldo je navodno poručio: "Ako mislite da sam ja dobar, samo sačekajte da vidite Fabija Paima."

Fabio Pajm tokom gostovanja na TV Foto: Printskrin/jutjub

Stigao do Čelsija

Njegov potencijal bio je toliko cenjen da je, prema pisanju britanskih medija, sa samo 13 godina zarađivao oko 4.400 funti sedmično, uz godišnji bonus od čak 130.000 funti. U avgustu 2008. godine Paim je stigao u Čelsi na pozajmicu iz lisabonskog Sportinga, u vreme kada je londonski klub vodio Luis Felipe Skolari.

Ipak, nikada Paim nije uspeo da napravi iskorak u prvom timu. Bio je četiri meseca u Čelsiju, ali je stigao samo do drugog tima, nakon čega se vratio u Portugal i potpisao za Rio Ave. Kasnije je priznao da je bio frustriran zbog nedostatka prilika u seniorskom fudbalu te da je, zbog viška slobodnog vremena i pogrešnih odluka, napravio niz grešaka.

Njegov život obeležili su i raniji pravni problemi. Britanski mediji navode da se 2012. i 2015. godine Paim suočavao sa optužbama za silovanje, dok je u odvojenom slučaju bio osuđen na uslovnu zatvorsku kaznu zbog trgovine drogom. U septembru 2024. godine u javnosti se pojavila i informacija da je Paim snimio film za odrasle, čime je dodatno privukao pažnju medija zbog potpuno drugačijeg životnog puta od onoga koji mu se predviđao u mladosti.