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Fudbaler Čelsija Žoao Pedro moraće da pauzira nekoliko nedelja zbog povrede butnog mišića.

Vest o povredi brazilskog napadača danas je saopštio trener "plavaca" Ćabi Alonso.

Žoao Pedro, makazice na utakmici Čelsi - Notingem Forest Foto: Javier Garcia / Shutterstock Editorial / Profimedia

"Pedro se povredio na treningu pred utakmicu protiv Totenhema i neće moći da nam pomogne narednih nekoliko nedelja", izjavio je Španac.

Izostanak Pedra je težak udarac za Čelsi. Brazilac je na početku sezone postigao pet golova i upisao tri aaistencije u sedam utakmica.

(Tanjug)

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Čelsi, navijači, Premijer liga Izvor: FK Čelsi