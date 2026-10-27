Brazilac je na početku sezone postigao pet golova i upisao tri aaistencije u sedam utakmica
Fudbal
TEŽAK UDARAC ZA PLAVCE: Fudbaler Čelsija Žoao Pedro mora na pauzu zbog povrede butnog mišića
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Fudbaler Čelsija Žoao Pedro moraće da pauzira nekoliko nedelja zbog povrede butnog mišića.
Vest o povredi brazilskog napadača danas je saopštio trener "plavaca" Ćabi Alonso.
Žoao Pedro, makazice na utakmici Čelsi - Notingem Forest Foto: Javier Garcia / Shutterstock Editorial / Profimedia
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"Pedro se povredio na treningu pred utakmicu protiv Totenhema i neće moći da nam pomogne narednih nekoliko nedelja", izjavio je Španac.
Izostanak Pedra je težak udarac za Čelsi. Brazilac je na početku sezone postigao pet golova i upisao tri aaistencije u sedam utakmica.
(Tanjug)
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