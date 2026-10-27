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Uoči ovog ovog duela, očekivanja i utiske pred predstavnike medija izneo je šef stručnog štaba Nišlija Nikola Drinčić.

Strateg Radničkog je poslao jasnu poruku da trenutni plasman na tabeli ne oslikava realnu snagu crno-belih, naglasivši da bi bilo kakvo ocenjivanje igračkog i timskog kvaliteta Partizana isključivo kroz bodovni saldo bilo pogrešno i opasno za njegov sastav.

"Što se tiče zdravstvenog stanja, nećemo moći da računamo na pet igrača. Povređeni su Jokić, Vitas, Kovačević i Arijibi, dok Milosavljević ima kartone. Iskoristili smo prethodni period da radimo na taktičkim stvarima, pošto je jako nezgodan mikrociklus i nismo imali vremena za neki jači trening. Ekipi Partizana ne treba suditi po bodovnom saldu, već po igrama koje su prikazali protiv Hetafea i Crvene zvezde. Imaju individualni kvalitet. Kroz Miladinovića, Čumića i ostale koji kroz vođenje osvajaju prostor i prave ozbiljnu razliku na terenu. Mi smo se pripremili. Sada je kod njih već novi trener i videćemo kako će to sve izgledati. Generalno fokusiraćemo se na nas, pa ćemo u toku utakmice videti šta su oni to pripremili", rekao je Nikola Drinčić.

1/6 Vidi galeriju Nikola Drinčić Foto: Starsport

Drinčić se takođe osvrnuo i na nedavnu trenersku promenu u taboru rivala, prokomentarisavši odlazak Saše Ilića sa klupe crno-belih.

"Baš sam Saši juče poslao poruku. Igrao sam i sa njim i protiv njega i žao mi je što neću voditi i trenersku bitku protiv njega. Eto, mogu da iskoristim ovu priliku da kažem šta sam mu napisao, po meni on nije trebalo da ode iz kluba, jer je čovek koji je mogao da privuče i sačuva publiku i da Partizan krene uzlaznom putanjom. On zna moje mišljenje o njemu i želim mu sve najbolje", rekao je Drinčić, a potom istakao da je promena trenera zakomplikovala blago posao njegovom štabu:

"Mi smo već bili uradili analizu protivnika i pripremali se za neke stvari. A onda smo juče radili novu, prema nekim utakmicama koje je Aleksandar Stanojević vodio u Turskoj. Ne znam koliko može da promeni za jedan trening, ali znam da nas čeka Partizan sa neverovatnom energijom, kakvu donosi neko ko je posvećen kao Stanojević."