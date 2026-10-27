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Na samom početku izlaganja, šef stručnog štaba crno-belih potvrdio je da ofanzivac Demba Sek ponovo priključen prvom timu, u potpunosti je u trenažnom procesu i ravnopravno konkuriše za mesto u sastavu na predstojećem meču.

“Sek je u konkurenciji za tim, videćemo kako bude trenirao i izgledao. Demba je važan igrač za nas… Vukotić je juče trenirao, i danas će, tako da ćemo i za njega sačekati. Svi ostali su zdravi”, rekao je Stanojević i dodao:

“Čim novi trener dođe – energija je bolja. Ekipa je dobro fizički pripremljena, momci izgledaju dobro. Prvim utiskom i potencijalom sam zadovoljan. Zna se da su naša očekivanja najveća."

1/10 Vidi galeriju Demba Sek Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©, Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Ostaje da se vidi hoće li pristalice crno-belih imati razloga za slavlje i zadovoljstvo nakon novog debija i prvog zvaničnog ispita pod trenerskom palicom Aleksandra Stanojevića.

"Uvek su očekivanja najveća. Spremamo se i posle treninga ćemo odlučiti kako ćemo igrati i ko će igrati. Znaju se naša očekivanja“, dodao je Aleksandar Stanojević.