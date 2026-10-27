PRVI POTEZ ALEKSANDRA STANOJEVIĆA NAKON POVRATKA U HUMSKU! Trener crno-belih je presekao, odmah je jednog igrača vratio u tim!
Na samom početku izlaganja, šef stručnog štaba crno-belih potvrdio je da ofanzivac Demba Sek ponovo priključen prvom timu, u potpunosti je u trenažnom procesu i ravnopravno konkuriše za mesto u sastavu na predstojećem meču.
“Sek je u konkurenciji za tim, videćemo kako bude trenirao i izgledao. Demba je važan igrač za nas… Vukotić je juče trenirao, i danas će, tako da ćemo i za njega sačekati. Svi ostali su zdravi”, rekao je Stanojević i dodao:
“Čim novi trener dođe – energija je bolja. Ekipa je dobro fizički pripremljena, momci izgledaju dobro. Prvim utiskom i potencijalom sam zadovoljan. Zna se da su naša očekivanja najveća."
Ostaje da se vidi hoće li pristalice crno-belih imati razloga za slavlje i zadovoljstvo nakon novog debija i prvog zvaničnog ispita pod trenerskom palicom Aleksandra Stanojevića.
"Uvek su očekivanja najveća. Spremamo se i posle treninga ćemo odlučiti kako ćemo igrati i ko će igrati. Znaju se naša očekivanja“, dodao je Aleksandar Stanojević.