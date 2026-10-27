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Novi trener fudbalera Partizana Aleksandar Stanojević izjavio je danas da njegova ekipa za predstojeći meč Super lige Srbije protiv Radničkog iz Niša, kao i uvek, ima "najveća očekivanja".

"Uvek su najveća očekivanja. Juče smo imali trening, sad imamo drugi, spremamo se. Odlučićemo kako ćemo igrati i ko će igrati", naveo je Stanojević za klupski Jutjub kanal.

1/6 Vidi galeriju Aleksandar Stanojević, promocija u Humskoj Foto: Kurir Sport, Starsport

Fudbaleri Partizana će u sredu, na gostujućem terenu, igrati protiv Radničkog iz Niša, u zaostalom meču četvrtog kola Super lige Srbije.

Crno-beli se nalaze na 10. poziciji na tabeli sa 11 bodova, dok Radnički iz Niša, nakon četiri uzastopna poraza u Super ligi Srbije, zauzima pretposlednje, 13. mesto sa osam bodova.

Duel Partizana i Radničkog biće prva utakmica na kojoj će crno-bele, u svom četvrtom mandatu na mestu trenera, sa klupe predvoditi Stanojević, koji je u ponedeljak na toj poziciji zamenio Sašu Ilića.

"Generalno sam zadovoljan jučerašnjim treningom. Naravno da kad dođe novi trener da je uvek neka nova energija. Ekipa je dobro fizički pripremljena, dobro su izgledali i zadovoljan sam prvim utiskom", rekao je Stanojević.

Stanojević je naveo da su svi njegovi igrači spremni za meč protiv Radničkog, kao i da je Milan Vukotić danas prvi put trenirao sa ekipom nakon mesec dana odsustva zbog povrede.

Novi trener Partizana rekao je i da će Demba Sek, koji je zbog suspenzije propustio prethodna dva meča crno-belih, biti u konkurenciji za utakmicu protiv Radničkog.