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Odluka o pomeranju satnice doneta je na izričit zahtev državnih organa, budući da su policijski i bezbednosni kapaciteti maksimalno mobilisani radi kontrole građanskih okupljanja širom zemlje.

Francuska profesionalna fudbalska liga (LFP) zvanično je potvrdila da će tri predstojeća prvenstvena okršaja promeniti svoje termine, a reorganizacija obuhvata utakmice čiji su domaćini Lion, Nica i Lorijan.

1/4 Vidi galeriju Fenerbahče - Lion Foto: Seskimphoto / imago sportfotodienst / Profimedia

Tako je susret između Liona i Anžea, prvobitno planiran za subotnji udarni termin od 20.45 časova, na intervenciju lokalnih vlasti pomeren za nedelju popodne. Do sličnog prekomponovanja došlo je i na Azurnoj obali, gde će Nica svoj meč umesto u subotu igrati već u petak uveče, dok će fudbaleri Lorijana i njihovi navijači na teren istrčati tek u ponedeljak u večernjim satima.

Glavni povod za ovakve bezbednosne manevre leži u masovnim protestima koji su eskalirali prethodnog vikenda. Stotine hiljada građana preplavile su ulice velikih francuskih centara, izražavajući oštar bunt protiv rasta troškova života, inflacije i sve lošijeg stanja u prosvetnom sistemu.