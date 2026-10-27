Mačva srušila Napredak.
KUP SRBIJE
ČARAPANI PALI U ŠAPCU: Mačva prvi učesnik osmine finala Kupa Srbije
Slušaj vest
Fudbaleri Mačve plasirali su se večeras u osminu finala Kupa Srbije, pošto su u Šapcu pobedili Napredak sa 2:0.
Mačva, koja igra u Super ligi Srbije, povela je protiv rivala iz Prve lige golom Igora Ristivojevića u 10. minutu.
Napredak je od 27. minuta igrao sa igračem manje, pošto je crveni karton pokazan Andriji Miliću, a domaći tim je pobedu potvrdio golom Luke Pejovića u 74. minutu.
Mačva je tako postala prvi ovosezonski učesnik osmine finala domaćeg Kupa, a sutra je na programu 11 utakmica, između ostalog i duel Jedinstva iz Uba i Crvene zvezde (19.00).
Reaguj
Komentariši