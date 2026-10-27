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Fudbaleri Mačve plasirali su se večeras u osminu finala Kupa Srbije, pošto su u Šapcu pobedili Napredak sa 2:0.

Mačva, koja igra u Super ligi Srbije, povela je protiv rivala iz Prve lige golom Igora Ristivojevića u 10. minutu.

Napredak je od 27. minuta igrao sa igračem manje, pošto je crveni karton pokazan Andriji Miliću, a domaći tim je pobedu potvrdio golom Luke Pejovića u 74. minutu.

Mačva je tako postala prvi ovosezonski učesnik osmine finala domaćeg Kupa, a sutra je na programu 11 utakmica, između ostalog i duel Jedinstva iz Uba i Crvene zvezde (19.00).

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Izlazak fudbalera Crvene zvezde na teren Izvor: MONDO