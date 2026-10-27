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Između dva prvenstvena kola, odigraće se većina utakmica šesnaestine finala Kupa Srbije, a ekipa Novog Pazara će u sredu od 16 časova i 30 minuta igrati protiv Voždovca u Beogradu.

1/4 Vidi galeriju Nenad Lalatović predstavljanje u Novom Pazaru Foto: Printscreen / Youtube / FK Novi Pazar

Povratnik na klupu Pazaraca Nenad Lalatović je danas na pres konferenciji najavio ovaj duel, ali se tom prilikom dotakao i drugih zanimljivih tema iz svoje karijere.

Pre svega, od svojih igrača očekuje maksimalan pristup utakmici, kako ne bi doživeli neprijatno iznenađenje.

''Moraš da uđeš u utakmicu sa istim motivom kao protivnik, jer nosiš dres Novog Pazara, superligaškog kluba. Ako olako shvatiš rivala iz Prve lige, a on uđe u meč sa većom željom od tebe, ispašćeš. Veliki klub, da bi pobedio mali, mora da ima istu želju kao njegov protivnik. Čak i favorit mora da pokaže ogromnu želju za pobedom''.

Zadovoljan je ekipom kojom raspolaže, pohvalio je i čelnike kluba, a pritom je napravio poređenje i sa periodom kada je vodio ekipu Crvene zvezde

''Dok sam bio trener Crvene zvezde, pitao sam se… Zapravo, bilo je to drugo vreme. Ja nikada nisam ni bio trener Crvene zvezde, barem ne smatram da sam bio. Nismo imali ni vodu ni struju… Pitao sam se kako je moguće da mi pobedimo Javor. Imamo dobar tim. Fikret Međedović je uradio odličan posao i moram ponovo da ga pohvalim. Sa malim budžetom napravio je ekipu kao da je imao deset puta više novca na raspolaganju. Hvalio sam i Adema Ljajića pre nego što sam došao u klub''.

Tada je Zvezda bila u teškoj situaciji, sada je to Partizan, ali Lalatović priželjkuje duel baš sa Partizanom u borbi za trofej u Kupu, ukoliko Novi Pazar stigne do te poslednje prepreke.

''Evo, uzmite Partizan za primer. Lagano bi mogao da bude konkurent Zvezdi za titulu da su uvideli gde im je problem. Pozadi, u odbrani! Da su to rešili, da imaju stabilnost u poslednjoj liniji, ove godine bi bili konkurentni Zvezdi. A imaju budžet.

Mene su gledali kao ludaka kada sam govorio da ću osvojiti trofej. Uvek ulazim u takmičenje sa željom da stignem do finala. Tako motivišem sebe. Ako bih govorio da ne mogu da pobedim i da je neko bolji od mene, onda ništa ne bih uradio u životu.

Velika mi je želja da igram finale protiv Partizana, ali o tom potom. Pred nama je teška utakmica i daćemo sve od sebe da prođemo u narednu fazu'', rekao je Lalatović i na kraju se osvrnuo na pisanja pojedinih medija.

''Mediji pišu da imam simpatiju, ali nemam je. Bivša devojka brine, a ja nemam nikoga. Voleo bih da imam, jer kada pronađem ljubav svog života, biću trener Mančester junajteda'', poentirao je Lalatović.