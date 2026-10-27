RIMLJANI RUŠE SVE PRED SOBOM: Šestica silnog Lacija za prvo mesto na tabeli...
Fudbaleri Lacija pobedili su večeras na gostovanju Sasuolo sa 6:2, u utakmici devetog kola italijanske Serije A.
Rimski klub je u vođstvo doveo Kenet Tejlor u drugom minutu, da bi Sasuolo izjednačio u sedmom minutu preko Kristijana Torstveta.
Lacio je u nastavku golovima Gustava Isaksena u 13. i Romana Florijanija u 16. minutu poveo sa 3:1, da bi u 31. minutu Sasuolo ostao sa igračem manje, pošto je crveni karton dobio Torstvet.
Uprkos igraču manje Sasuolo je u 43. minutu smanjio rezultat preko Sebastijana Espozita, ali je dva gola prednosti rimskom timu vratio Matija Zakanji u prvom minutu nadoknade prvog poluvremena.
Zakanji je u 50. minutu promašio penal, a Lacio je pet minuta kasnije stigao do 5:2 golom Tidžanija Noslina.
Gosti su promašili još jedan penal, ovog puta neprecizan je u 61. minutu bio Davide Fratezi, dok je konačnih 6:2 postavio svojim drugim golom Noslin u 65. minutu.
Lacio je posle osme pobede preuzeo prvo mesto na tabeli Serije A sa 25 bodova, a Sasuolo nakon petog vezanog meča bez pobede zauzima 14. mesto sa osam bodova.
U narednom kolu Lacio dočekuje Kaljari, dok Sasuolo na svom terenu igra protiv Fjorentine.