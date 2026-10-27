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Fudbaleri Lacija pobedili su večeras na gostovanju Sasuolo sa 6:2, u utakmici devetog kola italijanske Serije A.

1/17 Vidi galeriju Serija A 2026/2027 Foto: Massimo Paolone / Zuma Press / Profimedia, IPA / Sipa Press / Profimedia, NG Chun Yin / Alamy / Profimedia

Rimski klub je u vođstvo doveo Kenet Tejlor u drugom minutu, da bi Sasuolo izjednačio u sedmom minutu preko Kristijana Torstveta.

Lacio je u nastavku golovima Gustava Isaksena u 13. i Romana Florijanija u 16. minutu poveo sa 3:1, da bi u 31. minutu Sasuolo ostao sa igračem manje, pošto je crveni karton dobio Torstvet.

Uprkos igraču manje Sasuolo je u 43. minutu smanjio rezultat preko Sebastijana Espozita, ali je dva gola prednosti rimskom timu vratio Matija Zakanji u prvom minutu nadoknade prvog poluvremena.

Zakanji je u 50. minutu promašio penal, a Lacio je pet minuta kasnije stigao do 5:2 golom Tidžanija Noslina.

Gosti su promašili još jedan penal, ovog puta neprecizan je u 61. minutu bio Davide Fratezi, dok je konačnih 6:2 postavio svojim drugim golom Noslin u 65. minutu.

Lacio je posle osme pobede preuzeo prvo mesto na tabeli Serije A sa 25 bodova, a Sasuolo nakon petog vezanog meča bez pobede zauzima 14. mesto sa osam bodova.

U narednom kolu Lacio dočekuje Kaljari, dok Sasuolo na svom terenu igra protiv Fjorentine.