Slušaj vest

Kejn je, podsetimo, u trci za najboljeg igrača Evrope u tradicionalnom izboru Frans fudbala pobedio ispred favorizovanih Kilijana Embapea i Lamina Jamala, a Guti smatra da su je Lamin Jamal i Kilijan Mbape više zaslužili.

1/4 Vidi galeriju Hari Kejn na dodeli Zlatne lopte Foto: FRANCK FIFE / AFP / Profimedia, Li Ying / Xinhua News / Profimedia

Nije jedini koji je kritikovao izbor Kejna za najboljeg, ali on ide i dalje. Veruje da je iza svega nečija režija!

"Sasvim je slučajno da "Zlatna lopta" ide u London za svoju 70. godišnjicu, i da je upravo igrač rođen u Lononu taj koji pobeđuje. Neverovatna slučajnost, zar ne?", rekao je za Guti.

Trostruki osvajač Lige šampiona sumnja na neku vrstu zavere.

"Lamin Jamal i Mbape su je više zaslužili. Hari Kejn nikada nije mislio da će osvojiti "Zlatnu loptu". Pretpostavio je da će Lamin i Mbape biti ispred njega. Ne praviš takvu grimasu kada misliš da zaslužuješ ovu nagradu. Nije znao ni kaput da obuče", dodao je Guti.

Guti nije jedini koji osporava Kejnovu pobedu.

Bivši francuski fudbaler Samir Nasri (39) se takođe oglasio u emisiji "Late Football Club":

"Naravno, statistika ide u korist Kejna, i on je sjajan igrač. Ali nikada nije vodio svoj tim do velike titule i nikada nije bio zaista odlučujući u ključnim utakmicama", rekao je Nasri.