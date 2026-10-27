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Ilić se povredio se na utakmici protiv Bolonje, a naknadni pregledi pokazali su da je oštećenje ozbiljnije nego što se prvobitno pretpostavljalo.

1/8 Vidi galeriju Ivan Ilić Foto: LaPresse / ddp USA / Profimedia, Fabio Ferrari/LaPresse/Shutterst / Shutterstock Editorial / Profimedia, EPA-EFE/ALESSANDRO DI MARCO

Zahvat je obavljen u bolnici Pihlajalina u finskom gradu Turkuu, a izveo ga je profesor Lase Lempainen.

Iz Lećea su potvrdili da je intervencija protekla uspešno, ali nisu precizirali koliko će srpski internacionalac odsustvovati sa terena.

“US Leće obaveštava javnost da je fudbaler Ivan Ilić jutros podvrgnut hirurškoj intervenciji zbog povrede mišićno-tetivnog spoja levog pravog mišića butine, uz delimično oštećenje tetive. Operaciju je obavio profesor Lase Lempainen u bolnici Pihlajalina u Turkuu, u Finskoj. Hirurški zahvat protekao je potpuno uspešno”, navodi se u saopštenju Lećea.

Kako navode italijanski mediji, srpskog reprezentativca čeka višemesečna pauza.