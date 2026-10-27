Branko Milovanović je novi sportski direktor Olimpije iz Ljubljane.
ZVANIČNO
SRBIN NA NOVOM POSLU U LJUBLJANI: Branko Milovanović novi sportski direktor Olimpije!
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Milovanović je nekadašnji prvotimac OFK Beograda, koji je gro igračke I funkcionerske karijere proveo u Španiji. Igrao je za Deportivo iz La Korunje, Vitoriju Gimaraiš, AEK, Šarlroa I Vojvodinu.
Kasnije se stacionirtao u Španiji. Radio kao menadžer, dok je poslednjih nekoliko godina bio i skaut Las Palmasa.
Obavljao je Branko Milovanović funkcije tehničkog direktora bugarske Lokomotive i grčkog AEK-a.
Olimpija se neko vreme nalazi u senci Celja, pa će probati sa Srbinom na funkciji sportskog direktora prekine tu dominaciju.
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