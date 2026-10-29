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Fernandeš je u nedelju, u porazu Junajteda od Bornmuta (3:0), ostao na klupi i nije ulazio u igru.

Portugalac je preseljen na klupu nakon što je kritikovao Kerikovu taktiku posle poraza od Komа (4:1) u Ligi šampiona.

Izvori su rekli za "BBC" da su njih dvojica juče obavili privatni razgovor u klupskom trening centru, mada nije poznato ko je inicirao taj susret Junajted se priprema za subotnje gostovanje Čelsiju, kada bi Bruno Fernandeš mogao da se vrati u startnu postavu.

1/9 Vidi galeriju Bruno Fernandeš Foto: Sportimage Ltd / Alamy / Alamy / Profimedia, Anna Gowthorpe / imago sportfotodienst / Profimedia, Andrew Yates / Zuma Press / Profimedia

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Očekivalo se da će Kerik dobiti otkaz posle utakmice sa Bornmutom, ali će on ipak voditi tim na meču Premijer lige na Stamford Bridžu.

Uprava Junajteda odlučila je da ovaj 45-godišnji stručnjak zaslužuje priliku da popravi situaciju na Old Trafordu, uprkos tome što se klub trenutno nalazi na 16. mestu na tabeli Premijer lige.

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