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Lacio je pod vođstvom nekadašnjeg selektora Italije u prvih devet kola Serije A zabeležio osam pobeda i jedan remi, osvojivši 25 od mogućih 27 bodova, što mu je donelo prvo mesto na tabeli.

1/12 Vidi galeriju Đenaro Gatuzo Foto: Matthieu Mirville / AFP / Profimedia, Mattia Vian / Zuma Press / Profimedia

Krespo je posebno istakao Gatuzovu sposobnost da motiviše igrače i izgradi snažan timski duh.

"Zašto Lacio ne bi mogao da se bori za titulu? U ekipi je stvorena posebna hemija i siguran sam da je za to zaslužan Rino. Gatuzo zna kako se pobeđuje i, što je još važnije, zna šta je potrebno za pobedu", rekao je Krespo.

Argentinac je dodao da je psihološka priprema jedan od ključnih faktora uspeha, naglasivši da je Gatuzo uspeo da promeni mentalitet ekipe.

"Veoma je uporan i zahtevan. Kada te vodi takav čovek, spreman si da uradiš sve kako ga ne bi razočarao. Njegovi igrači bi za njega prošli kroz vatru", poručio je Krespo, koji smatra da rimski klub potpuno zasluženo drži čelnu poziciju.

Posebno se osvrnuo na kritike koje je Gatuzo pretrpeo nakon što Italija nije uspela da izbori plasman na Svetsko prvenstvo 2026. godine.

"Svi koji su ga kritikovali zbog njegovog iskustva na klupi reprezentacije sada će morati da preispitaju svoje stavove i da mu se izvine. Ali dobro, svi znamo da je fudbal čudan svet", zaključio je Krespo.

Gatuzo je reprezentaciju Italije preuzeo nakon odlaska iz Hajduka, ali nije uspeo da je odvede na Mundijal. Italijani su eliminisani od Bosne i Hercegovine u dodatnim kvalifikacijama, nakon čega je napustio selektorsku funkciju.

Novi izazov pronašao je u Laciju, koji je prethodnu sezonu Serije A završio na devetom mestu i ostao bez plasmana u evropska takmičenja. Rimljani su tokom leta za pojačanja izdvojili 22 miliona evra, što je bio tek 15. najveći iznos među italijanskim prvoligašima.

Uprkos tome, Gatuzo je uspeo da preporodi ekipu i odvede je do istorijskog početka prvenstva, zbog čega se u italijanskoj javnosti sve više govori o njegovom radu.