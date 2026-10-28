Trener Partizana prekinut je nestankom tona
Fudbal
SRBIJA NIJE ČULA PRVE REČI STANOJEVIĆA POSLE POBEDE U NIŠU: Trener Partizana počeo da priča, a onda...
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Aleksandar Stanojević je i na četvrtom debiju u Partizanu zabeležio pobedu.
Crno-beli su u zaostaloj utakmici 4. kola savladali Radnički i krenuli u beg sa dna tabele.
Radnički Niš - Partizan, Super liga Srbije 28.10.2026 Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©
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Po završetku utakmice reč su dobila dvojica trenera.
Trener Radničkog Nikola Drinčić nije bio nezadovoljan.
"Zadovoljan sam kako smo izgledali, za nešto više će trebati dodatni roster. Uprkos porazu, ovo je model kako treba da izgledamo protiv svakog tima", poručio je trener Radničkog.
Mikrofon je potom bio usmeren ka Stanojeviću.
"Zadovoljan sam. Energija je bila fenomenalna", bilo je sve što se čulo od Stanojevića pošto je u tom trenutku nestao ton na TV Arena sport.
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