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Utakmicom u Nišu između Radničkog i Partizana završen je prvi deo ligaškog dela Super lige Srbije.

1/12 Vidi galeriju Radnički Niš - Partizan, Super liga Srbije 28.10.2026 Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Pobedom na "Čairu" crno-beli su malo popravili "krvnu sliku" kada je tabela u pitanju. Partizan je ostao na desetom mestu, kao i pre ove utakmice, ali je sada odmakao tri boda OFK Beogradu, koji se nalazi u zoni ispadanja.

Podsetimo, četiri ekipe ispadaju iz lige na kraju sezone.

Ipak, Partizan ima veće ciljeve, a to je plasman u prvih šest kako bi obezbedio plej-of, a zatim i mesto koje bi osiguralo mesto u evropskim kvalifikacijama narednog leta.





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Partizan je trenutno četiri boda iza Čukaričkog koji se nalazi na šestoj poziciji.

Tim Aleksandra Stanojevića za vikend u okviru 14. kola dočekuje poslednjeplasirani Zemun. Biće to prilika da crno-belu veži dve pobede i tako naprave veliki trokorak ka prvih šest.

Sedam dana kasnije Partizan igra na svom terenu i protiv Mačve, ekipe koja je treća od dole, pa je i to prilika da crno-beli vežu tri pobede.

Naravno, ne treba pominjati koliki bi udarac za crno-bele bio ukoliko ne osvoje šest bodova u te dve utakmice.