PARTIZAN POBEDIO, ALI SE NIJE POMAKAO: Ovako izgleda tabela Super lige! Naredne dve utakmice su možda i ključne za crno-bele
Partizan je savladao Radnički na debiju Aleksandra Stanojevića sa 3:2.
Pobedom na "Čairu" crno-beli su malo popravili "krvnu sliku" kada je tabela u pitanju. Partizan je ostao na desetom mestu, kao i pre ove utakmice, ali je sada odmakao tri boda OFK Beogradu, koji se nalazi u zoni ispadanja.
Podsetimo, četiri ekipe ispadaju iz lige na kraju sezone.
Ipak, Partizan ima veće ciljeve, a to je plasman u prvih šest kako bi obezbedio plej-of, a zatim i mesto koje bi osiguralo mesto u evropskim kvalifikacijama narednog leta.
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Partizan je trenutno četiri boda iza Čukaričkog koji se nalazi na šestoj poziciji.
Tim Aleksandra Stanojevića za vikend u okviru 14. kola dočekuje poslednjeplasirani Zemun. Biće to prilika da crno-belu veži dve pobede i tako naprave veliki trokorak ka prvih šest.
Sedam dana kasnije Partizan igra na svom terenu i protiv Mačve, ekipe koja je treća od dole, pa je i to prilika da crno-beli vežu tri pobede.
Naravno, ne treba pominjati koliki bi udarac za crno-bele bio ukoliko ne osvoje šest bodova u te dve utakmice.