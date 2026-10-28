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Fudbaleri Železničara iz Pančeva pobedili su danas na gostujućem terenu u Kragujevcu Radnički 1923 2:1, u zaostalom meču drugog kola Super lige Srbije, i zabeležili svoj peti uzastopni trijumf u državnom prvenstvu.

Prednost Železničaru doneo je Dejvid Ankej golom u 23. minutu, da bi isti igrač vođstvo uvećao tri minuta kasnije, svojim petim postignutim pogotkom u poslednje četiri utakmice u državnom prvenstvu.

Konačan rezultat postavio je vezista Radničkog Nemanja Glavčić pogotkom iz penala u 63. minutu.

Železničar je treći na tabeli sa 26 bodova, dok je Radnički 1923 peti sa 20 bodova.

Železničar će u svojoj narednoj utakmici u Super ligi Srbije igrati na gostujućem terenu protiv Radničkog iz Niša, dok će Radnički 1923 u Kragujevcu dočekati Novi Pazar.