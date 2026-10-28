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Naime, fudbaleri Zvezde krenuli su sa centra, posle čega je usledila dugačka lopta ka kaznenom prostoru, gde su odbrambeni igrači Jedinstva zaista katastrofalno reagovali.

Lopta otišla u kazneni Jedinstva, skočio je Gudelj i spustio je Ivaniću, a on natrčao na loptu i smestio je u mrežu domaćina.

Lopta je nakon svega došla u posed Mirka Ivanića, koji se odlučio da uputi udarac po zemlji i na taj način savlada golmana Jedinstva za najbrži gol ikada postignut u Kupu Srbije.