Slušaj vest

Zvezda je povela već u 13. sekundi, bukvalno iz svlačionice.

Naime, fudbaleri Zvezde krenuli su sa centra, posle čega je usledila dugačka lopta ka kaznenom prostoru, gde su odbrambeni igrači Jedinstva zaista katastrofalno reagovali.

Lopta otišla u kazneni Jedinstva, skočio je Gudelj i spustio je Ivaniću, a on natrčao na loptu i smestio je u mrežu domaćina.

Lopta je nakon svega došla u posed Mirka Ivanića, koji se odlučio da uputi udarac po zemlji i na taj način savlada golmana  Jedinstva za najbrži gol ikada postignut u Kupu Srbije.

Ne propustiteFudbalJEDINSTVO - CRVENA ZVEZDA: Crveno-beli poveli iz svlačionice, Ivanić se vratio golom!
zvezda-kopenhagen-98263.JPG
FudbalSRAMOTNO! UEFA JOŠ JEDNOM POKAZALA DVOSTRUKE ARŠINE PREMA SRPSKIM I HRVATSKIM KLUBOVIMA: Veličanje Hitlera, nacizam i ustaštvo koštaju manje od "UEFA mafija"
profimedia-1121984838torcida.jpg
FudbalSPREMAN NOVI UGOVOR ZA RADETA KRUNIĆA: Evo šta je Zvezda ponudila čoveku koji je odigrao 100 utakmica
Rade Krunić
KvotaSVE SEM POBEDE ZVEZDE BILA BI APSOLUTNA SENZACIJA! Kladionice objavile kvote za meč crveno-belih protiv Jedinstva - situacija je apsolutno jasna!
Fudbaleri Crvene zvezde slave gol protiv Kopenhagena

00:10
Slavlje fudbalera Slovena iz Rume nakon pobede protiv Vojvodine Izvor: MONDO/Dušan Ninković