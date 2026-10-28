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Prednost Loznici doneo je Milan Ilić golom u 15. minutu, a izjednačenje Čukaričkom Luka Đorđević pogotkom u 27. minutu.

Pobedonosan gol za Čukarički postigao je Lazar Mijović iz penala u 45. minutu.

Plasman u osminu finala ostvario je i Radnik iz Surdulice, koji je na gostujućem terenu pobedio Borac iz Čačka 2:1.

Prednost Borcu doneo je Ognjen Alempijević golom u devetom minutu, a izjednačenje Radniku Luka Zorić pogotkom u 50. minutu.

Pobedonosan gol za Radnik postigao je Darije Markočević u 79. minutu.

U osminu finala Kupa Srbije plasirali su se i fudbaleri Novog Pazara, koji su na gostujućem terenu u Beogradu pobedili Voždovac 3:1.

Prednost Novom Pazaru doneo je Papa Gadio golom u 34. minutu, a izjednačenje Voždovcu Jasin Rašljanin pogotkom u 50. minutu.

Vođstvo Novom Pazaru vratio je Dominik Sadi golom u 66. minutu, a konačan rezultat je postavio Kahim Dikson pogotkom u drugom minutu nadoknade drugog poluvremena.

Plasman u osminu finala Kupa Srbije su ostvarile i ekipe OFK Beograda, TSC-a, Javora, Grafičara, Teleoptika, Slovena iz Rume i FAP-a iz Priboja.

(Beta)