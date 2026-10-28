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Navijači Partizana žestoko su se sukobili na stadionu "Čair" u Nišu.

Radnički Niš - Partizan, Super liga Srbije 28.10.2026 Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

 Početkom drugog poluvremena nastao je pravi haos na delu tribine gde su bili smešteni gostujući navijači.

Reagovala je policija, a zatim i Hitna pomoć.

Partizan je, inače, slavio sa 3:2 u utakmici zaostalog 4. kola prvenstva Srbije.

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Grobari u Nišu Izvor: Kurir