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Partizan je u zaostaloj utakmici 4. kola Super lige Srbije savladao Radnički u Nišu sa 3:2 (2:0). Strelci za crno-bele bili su Že, Milić i Čumić. Za domaćina golove su postigli Jovanović i Ivanović.

1/12 Vidi galeriju Radnički Niš - Partizan, Super liga Srbije 28.10.2026 Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Partizan sada ima 14 bodova, a Radnički je ostao na osam.

Četvrti put Aleksandar Stanojević se vratio u Partizan i četvrti put je na prvoj utakmici upisao pobedu.

Stanojević je posle meča govorio na konferenciji za medije.

"Mislim da je utakmica bila izvanredna za gledanje. Pet golova, sve vreme neizvesna. Ja mogu biti prezadovoljan prvim poluvremenom, kako smo ga odigrali. Rano smo primili gol u nastavku, ušli u nervozu. Radnički je dobro odigrao, bez obzira na svoje proibleme i odsustvo velikog broja igrača. Nije bilo lako, ali uzeli smo tri boda i idemo dalje, a treneru Drinčiću želim sve najbolje u nastavku" rekao je Stanojević najpre na konferenciji za medije.

Milić se vratio u timu, Miladinović i Aleksić dobili nove uloge, a formacija je promenjena pri rezultatu 2:1.

"Nisam ja mogao tu nešto da pametujem za ovo malo vremena. Pokušali smo da implementiramo dve, tri stvari na njihovu tri plus dva i na njihovu želju da igraju, ali nismo sinhronizovani. Uglavnom sam pokušao da pričam sa ekipom na pozitivan način. Hoću da kažem, ništa to nije bilo specijalno zbog nekog trada ili nerada. Radio sam više na mentalnom planu."

"Partizan prolazi kroz težak period, patimo, patili smo i danas. Rekao sam već da je Partizan protiv Hetafea odigrao možda najbolju evropsku utakmicu u poslednjih deset godina. Kvaliteta ima, ali prolazimo kroz težak period. Dali smo tri gola, oni su dali fenomenalan gol. Imali smo šanse i mi i oni, mislim da smo zaslužili da pobedimo jer smo sve vreme vodili."

Poruku za navijače Partizana poslao je potom, uz želju da na narednom meču kod kuće podršku dobiju igrači.

"Mene su već sto puta podržali, neka podrže ekipu. Mene su i podržavali i kudili. Neka podrže ekipu, kao što su je podržavali u prethodnom periodu. Ja sam od 1988. godine u Partizanu, nikada nisam doživeo da Partizan ima podršku navijača kao u prethodnom periodu, meni je to fenomenalno, ako mogu samo tako neka nastave. Patimo i znači nam to", izjavio je Aleksandar Stanojević.

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