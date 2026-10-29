Fudbaleri Partizana savladali Radnički u Nišu na novom "debiju" trenera Stanojevića
Fudbal
NAJBOLJI POTEZI NA MEČU RADNIČKI - PARTIZAN: Ovako su crno-beli slavili na debiju Aleksandra Stanojevića
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Fudbaleri Partizana savladali su večeras Radnički u Nišu rezultatom 3:2 u zaostaloj utakmici četvrtog kola Superlige Srbije.
Radnički Niš - Partizan, Super liga Srbije 28.10.2026 Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©
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Na novom "debiju" trenera Aleksandra Stanojevića strelci za crno-bele bili su Že u 30, Stefan Milić u 38 i Nikola Čumić u 67. minutu.
Golove za Nišlije postigli su Dušan Jovanović u 47. i Igor Ivanović u 74. minutu.
Partizan je sada 10. na tabeli sa 14 bodova, dok je Radnički na 13. poziciji sa osam bodova.
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