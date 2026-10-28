Omladinci Crvene zvezde pobedili su večeras u Kranju ekipu Brava sa 1:0, u prvom meču drugog kola fudbalske Lige šampiona.
Fudbal
OMLADINCI ZVEZDE POKAZALI KARAKTER!: Srušili Bravo u gostima, sada ih čeka revanš u Beogradu
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Crveno-beli su do pobede došli golom Van Sjanga u drugom minutu, a od 29. minuta beogradski tim je igrao sa igračem manje, pošto je crveni karton pokazan Andriji Pejakoviću.
Revanš je na programu 4. novembra u Beogradu, a pobednik će u trećem kolu igrati protiv boljeg iz dvomeča u kojem se sastaju Genk i Salcburg.
(Beta)
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