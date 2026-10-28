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Fudbaleri Crvene zvezde slavili su nad Jedinstvom iz Uba sa 5:1 (2:0) i plasirali se u osminu finala Kupa Srbije.

Trener crveno-belog tima Albert Rijera izneo je prve utiske posle pobede.

- Bilo je i pozitivnih i negativnih stvari, ali takav je moj posao, da nije tako ne bih bio tu. Neki igrači su dobili veliku minutažu. Zbog toga treneri i jesu važni, ali nisu najvažniji. Zbog nekih stvari sam srećan, ali danas smo pripremili meč kao da je evropski, ne postoje lake utakmice, kada nemate intenzitet utakmica može da bude problem, a sa mnom to neće biti slučaj na utakmicama. Pripremili smo dobro, a ono što želimo je trofej u Kupu, zato je bilo potrebno da krenemo već od danas.

- Videli ste šta se desilo, Vojvodina je ispala od trećeligaša, ovakve stvari se dešavaju u Kupu. Drago mi je da smo uspešno započeli takmičenje - rekao je Rijera posle meča za Arenu Sport.

Foto galerija iz Uba Foto: Pedja Milosavljevic ©/2026 Pedja Milosavljevic/Starsport.rs ©

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Trening fudbalera Crvene zvezde u Luganu Izvor: Kurir