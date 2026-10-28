- Bilo je i pozitivnih i negativnih stvari, ali takav je moj posao, da nije tako ne bih bio tu. Neki igrači su dobili veliku minutažu. Zbog toga treneri i jesu važni, ali nisu najvažniji. Zbog nekih stvari sam srećan, ali danas smo pripremili meč kao da je evropski, ne postoje lake utakmice, kada nemate intenzitet utakmica može da bude problem, a sa mnom to neće biti slučaj na utakmicama. Pripremili smo dobro, a ono što želimo je trofej u Kupu, zato je bilo potrebno da krenemo već od danas.