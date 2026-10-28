Fudbaleri Bolonje pobedili su na gostujućem terenu Milan 4:2, u devetom kolu italijanske Serije A.
Fudbal
UZBUDLJIVO VEČE U SERIJI A: Bolonja pobedila Milan, Inter bolji od Venecije
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Strelci za Bolonju bili su Samjuel Mbangula u osmom, 62. i 86. i Davide Bartezagi autogol u 60. minutu.
Oba gola za Milan postigao je Alfađo Sise u 14. i 27. minutu.
Milan je peti sa 18 bodova, a Bolonja je na 11. mestu sa 11 poena.
U narednom kolu, Bolonja će dočekati Moncu, dok će Milan u gradskom derbiju ugostiti Inter.
Inter je do pobede stigao autogolovima Matijasa Morena u 79. i Akora Adamsa u 82. minutu.
Inter je sa 25 bodova na deobi prvog mesta, a Venecija je na poslednjoj, 20. poziciji sa tri poena.
Venecija će u narednom kolu gostovati Komu.
Obe ekipe su osvojile po pet bodova i nalaze se na deobi 17. mesta na tabeli.
(Beta)
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