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Portugalski as trijumfovao je zahvaljujući nezaboravnoj sezoni 2007/08, koju je odigrao u dresu Mančester junajteda, dok je njegov najveći rival Lionel Mesi zauzeo drugo mesto sa spektakularnom 2012. godinom.

Povodom 70. godišnjice dodele Zlatne lopte, prestižni magazin pokrenuo je izbor pod nazivom „Ballon d’Or Of All Time“, u kojem su ljubitelji fudbala širom sveta imali priliku da glasaju za najbolju sezonu nekog od osvajača ovog priznanja. Pravo učešća imali su fudbaleri koji su tokom karijere osvojili Zlatnu loptu najmanje dva puta, a za glasače je bila pripremljena i mogućnost osvajanja dve ulaznice za ceremoniju dodele nagrade 2027. godine.

Rezultati su objavljeni u sredu uveče, a na samom vrhu našao se Ronaldo, koji je tokom sezone 2007/08 bio nezaustavljiv u dresu Mančester junajteda. Portugalac je tada demonstrirao fudbal na najvišem nivou, ostavljajući iza sebe impresivne partije koje su obeležile evropsku scenu.

Drugo mesto pripalo je Mesiju i njegovoj čuvenoj 2012. godini, dok je Ronaldo zauzeo i treću poziciju zahvaljujući sezoni 2016/17. Četvrto mesto ponovo je pripalo argentinskom mađioničaru, ovoga puta za izdanja iz 2023. godine.