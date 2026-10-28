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Fudbaleri Mančester sitija plasirali su se večeras u četvrtfinale Liga kupa, pošto su na svom terenu nakon izvođenja jedanaesteraca savladali Brajton sa 4:3.Rezultat je nakon 90 minuta bio izjednačen - 2:2.

Brajton je poveo golom Malika Jalkujea u 30. minutu, a samo 10 minuta kasnije Siti je izjednačio preko hrvatskog fudbalera Matea Kovačića.

Gosti su do novog vođstva stigli golom Žoržinja Rutera u 47. minutu, da bi izjednačenje Sitiju doneo Vitor Reis u 72. minutu.

Promene rezultata nije bilo do kraja regularnog dela, pa se odmah pristupilo izvođenju jedanaesteraca.

Siti je slavio u penal seriji rezultatom 4:3, uz jedan promašaj Kovačića, dok su na strani Brajtona neprecizni bili Jasin Ajari i Luis Dank.

Siti brani trofej osvojen prošle sezone, a pored njih plasman u četvrtfinale večeras su izborile i ekipe Bornmuta, Kristal Palasa i Sanderlenda.

Bornmut je na svom terenu savladao Aston Vilu sa 3:0, Sanderlend je bio bolji od Brentforda sa 3:2, dok je jedinu gostujuću pobedu zabeležio Kristal Palas, koji je u londonskom derbiju pobedio Fulam sa 1:0.