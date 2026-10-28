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Strelci za Đenovu bili su Kingsli Eizibue u 12. i Tomaso Baldanzi u 28. minutu.

Đenova je na 13. mestu sa 10 bodova, a Juventus je osmi sa 14 poena.

U narednom kolu, Đenova će gostovati Lečeu, dok će Juventus u Torinu dočekati Napoli.

Fudbaleri Napolija su na gostujućem terenu pobedili Moncu 4:1.

Strelci za Napoli bili su Rasmus Hojlund u 10, Mateo Politano u 48, Rafa Marin u 62. i Kevin De Brujne u 67. minutu.

Gol za Moncu postigao je Gustavo Varela u 43. minutu.

Napoli je sedmi sa 14 bodova, a Monca je na 16. mestu sa sedam poena.

Monca će u narednom kolu gostovati Bolonji.

(Beta)

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