Fudbaleri Đenove pobedili su na svom terenu Juventus 2:0, u devetom kolu italijanske Serije A.
Fudbal
SERIJA A: Đenova pobedila Juventus, Napoli ubedljiv prortiv Monce
Slušaj vest
Strelci za Đenovu bili su Kingsli Eizibue u 12. i Tomaso Baldanzi u 28. minutu.
Đenova je na 13. mestu sa 10 bodova, a Juventus je osmi sa 14 poena.
U narednom kolu, Đenova će gostovati Lečeu, dok će Juventus u Torinu dočekati Napoli.
Strelci za Napoli bili su Rasmus Hojlund u 10, Mateo Politano u 48, Rafa Marin u 62. i Kevin De Brujne u 67. minutu.
Gol za Moncu postigao je Gustavo Varela u 43. minutu.
Napoli je sedmi sa 14 bodova, a Monca je na 16. mestu sa sedam poena.
Monca će u narednom kolu gostovati Bolonji.
(Beta)
Reaguj
Komentariši