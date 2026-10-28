BELA TAČKA DONELA SREĆU REDSIMA: Liverpul nakon penala eliminisao Čelsi u osmini finala Liga kupa
Fudbaleri Liverpula plasirali su se u četvrtfinale Liga kupa, pošto su na svom terenu nakon izvođenja jedanaesteraca pobedili Čelsi sa 6:5.
Rezultat je u regularnom toku bio nerešen - 1:1.
Čelsi je poveo u 40. minutu, kada je sa "bele tačke" siguran bio Morgan Rodžers, da bi tri minuta kasnije Liverpul sa penala izjednačio golom Kodija Gakpa.
U nastavku meča nije bilo golova, pa se pristupilo izvođenju penala.
U četvrtoj penal seriji viđen je prvi promašaj, kada je neprecizan bio fudbaler Čelsija Valentin Barko.
Liverpul je propustio prvu šansu da pobedi, pošto je neprecizan bio Kostas Cimikas, a do kraja penal serije i Čelsi je imao propuštenu priliku za pobedu, nakon što je u sedmoj seriji promašio fudbaler Liverpula Rajan Gravenberh.
Njegov promašaj nije iskoristio Emanuel Emega, a za Liverpul je zatim u osmoj seriji siguran bio Džo Gomes.
Ključni penal za Čelsi promašio je Vesli Fofana, čime je londonski tim ispao iz Liga kupa.
Plasman u četvrtfinale Liga kupa su pored Liverpula obezbedile i ekipe Flitvuda, Mančester sitija, Sanderlenda, Bradford sitija, Kristal Palasa i Bornmuta, dok će poslednji učesnik biti poznat sutra posle meča između Evertona i Njukasla.