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Kilijan Mbape našao se u ozbiljnom problemu koji bi mogao skupo da ga košta!

Iako mu na terenu ide sjajno i ove sezone postiže golove kao od šale, francuski superstar našao se u centru međunarodnog skandala koji je izazvao buru u Kini. Zbog jednog komentara o viralnom mim-u, napadač Real Madrida ostao je bez saradnje sa tri kineske kompanije, a čitava priča dobila je neslućene razmere.

Dok na fudbalskom terenu nastavlja da oduševljava, Mbape je zbog reakcije na internet šalu izazvao bes dela kineske javnosti. U međuvremenu, oglasio se i čovek koji stoji iza sporne montaže, a njegova izjava o mogućoj tužbi privukla je posebnu pažnju.

1/5 Vidi galeriju Kilijan Mbape kao zaštitno lice kineskog brenda Foto: IMAGO / imago stock&people / Profimedia, LIU JUNFENG / Newscom / Profimedia

Mbape upao u problem zbog viralnog mima

Sve je počelo kada su se društvenim mrežama proširile fotomontaže na kojima je Mbapeovo lice postavljeno na telo Mao Cedunga, nekadašnjeg predsednika Narodne Republike Kine. Francuski fudbaler reagovao je na mimove o sebi, a upravo je tu montažu izdvojio kao najsmešniju, pritom nazivajući Mao Cedunga kineskim diktatorom.

Takav komentar izazvao je negativne reakcije u Kini, gde Mao Cedung i dalje ima veoma značajno mesto u istorijskom i političkom nasleđu zemlje. Prema navodima medija, posledice su se ubrzo prelile i na Mbapeove komercijalne saradnje, pošto su tri kineske kompanije prekinule sponzorske odnose sa njim.

Situacija je postala toliko ozbiljna da je kineska državna televizija CCTV, prema izveštajima, odlučila da obustavi prenose utakmica španske La Lige u kojima nastupa Mbape, kao i da povuče reklame u kojima se francuski napadač pojavljuje.

Autor mim-a strahovao da će ga Mbape tužiti

Čovek koji stoji iza viralne fotomontaže je Francuz Junis Helifi, poznat na internetu pod imenom "Frenchaicovers". On je za špansku "Marku" govorio o tome kako je bezazlena šala prerasla u priču svetskih razmera.

"Bio sam među prvima koji su počeli da izrađuju ovakve "dipfejkove". Zapravo, već sam stekao određenu popularnost zahvaljujući drugim mimovima. Ali istina je da je ovaj put sve poprimilo neverovatne razmere. Ne osećam se loše, ali čudno je pomisliti da sam, na neki način, ja pokrenuo sve ovo. U početku sam to radio samo kako bih se nasmejao s prijateljima, a sada gledam kako se cela priča širi i raste pred mojim očima", rekao je Helifi.

Ipak, tek kada je shvatio koliko je čitava priča odjeknula, počeo je da razmišlja o mogućim posledicama. U jednom trenutku zapitao se da li bi Mbape mogao da ga tuži zbog sporne montaže.

"Ležao sam u krevetu i stalno sebi ponavljao: 'Kakvo je ovo ludilo!' Pet minuta posle objavio sam na Tviteru. Probudim se i vidim da sam izazvao diplomatski incident, ha-ha. Iskreno, kada sam to video, zapitao sam se mogu li zbog svega da snosim pravne posledice. Hoće li me Mbape i njegovi ljudi tužiti i tražiti odštetu? No, malo sam se raspitao i više nisam toliko zabrinut", ispričao je Francuz.

"Mbape, ako me odvedeš na sud, finansijski ćeš me uništiti!"

Helifi je potom otkrio i kakva mu je prva misao prošla kroz glavu kada je shvatio da bi šala mogla da mu napravi ozbiljne probleme. Njegova objava ubrzo je postala viralna, baš kao i sama montaža.

"Prvo što mi je palo na pamet bilo je doslovno ono što sam napisao u objavi: 'Mbape, ako me odvedeš na sud, finansijski ćeš me uništiti, ha-ha!' Uostalom, u poređenju s njim, ja sam prava sirotinja! Ceo sam dan pratio kako se situacija razvija, sve dok jutros nisam saznao da je cela priča završila na naslovnoj strani 'L'Ekip-a'. Otišao sam i kupio četiri primerka", rekao je Helifi.

Iako je čitava situacija za njega donela ogromnu pažnju, Francuz priznaje da nije očekivao da će njegova montaža izazvati tako snažne reakcije i završiti na naslovnim stranama velikih medija.

Brinuo se i za Mbapea zbog reakcija u Kini

Autor spornog mima na kraju je istakao da mu je žao što se Mbape našao u središtu čitave priče. Čak je razmišljao i o tome da kontaktira francusko diplomatsko predstavništvo u Kini kako bi proverio da li je situacija otišla predaleko.

"Ozbiljno sam razmišljao o tome da kontaktiram francusku ambasadu u Kini kako bih proverio da li je sve u redu, s obzirom na mim i sve što se dogodilo. Svestan sam da je to prilično neobičan, čak i smešan zahtev, ali radije bih bio siguran", zaključio je Helifi.

Tako je internet šala, koja je u početku bila namenjena zabavi, prerasla u ozbiljnu priču sa mogućim posledicama po Mbapeov imidž i poslovne saradnje. Dok se prašina ne slegne, ostaje da se vidi da li će se francuska zvezda dodatno oglašavati povodom slučaja koji je iznenada prerastao granice sporta.