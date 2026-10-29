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Generalni sekretar FS Obrenovca Nenad Stojanović zatražio je od nekadašnjeg reprezentativca Srbije da se povuče sa pozicije na koju je došao tokom leta 2025. godine, a za koju je dobio novi mandat (do 2030. godine) ovog juna.

Stojanović se obratio javnosti putem pisma koje je poslato "Sport klubu".

"Imajući u vidu način dolaska na funkciju, kao i ponašanje tokom trajanja mandata, kao generalni sekretar Fudbalskog saveza opštine Obrenovac i nekadašnji član IO FSB, zahtevam od predsednika Fudbalskog saveza Beograda, Nikole Lazetića, da odmah, bez bilo kakvog odlaganja, podnese ostavku na svoju funkciju.

Politički uticaj sa kojim je izabran za predsednika FS Beograda, kao i neprimereno uvođenje i mešanje politike u rad gradskog fudbalskog saveza, uz nametanje političke moći podređenim fudbalskim savezima, neminovno nalaže i čini neophodnim napuštanje funkcije predsednika, kako bi se rad i postupanje Fudbalskog saveza Beograda moglo usaglasiti sa osnovnim načelima FIFA i UEFA, kao i sa Statutima FSS i FS Beograda", napisao je, pored ostalog, Stanojević.

Angažman u FSS

Nikola Lazetić je, pre dolaska na čelo FSB, bio direktor mlađih selekcija u FSS. Tu ulogu je obavljao od 2020. godine.

1/6 Vidi galeriju Nikola Lazetić Foto: Fudbalski Savez Srbije, Fss

Kada je preuzeo FSB, najavljeno je da će, na predlog FSS, biti prisutan i u UEFA sistemima kao član Komisije omladinskog i amaterskog fudbala.

Kurir sport/Sport klub

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