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Knjiga "100 znamenitih Srba u Hrvatskoj" predstavljena je na Svetu Petku 27. oktobra u Zagrebu.

Ovu knjigu uredio je istoričar Ivo Goldštajn iz Zagreba, a objavilo Srpsko narodno vijeće (SNV) iz Hrvatske.

Milorad Pupovac predsednik SDSS Foto: BETAPHOTO/HINA/Damir SENCAR/DS

Srbi u neverici

Međutim, nisu svi Srbi iz Hrvatske zadovoljni načinom i sadržajem koji je prikazan u knjizi. Iako je predsednik SDSS Milorad Pupovac poručio da knjiga predstavlja ljude koji su obeležili različita istorijska razdoblja te svojim dostignućima, doprinosima i stradanjima ostavili važan trag, postoje i drugačija mišljenja.

Jedno od tih mišljenja izneo je javno na društvenim mrežama i na svojoj fejsbuk stranici Srđan Sekulić, novinar, publicista i društveni radnik iz Vukovara, poznat po svom radu u srpskoj zajednici u Hrvatskoj i medijima. Autor zamera što u knjizi nije bilo mesta za Sinišu Mihajlovića, legendarnog srpskog fudbalera koji je rođen u Borovu.

Srđan Sekulić novinar i publicista iz Vukovara Foto: Printskrin/Fejsbuk

Veliki Siniša Mihajlović

Pisanje Srđana Sekulića prenosimo u celosti:

"Kada je u decembru 2022. godine umro Siniša Mihajlović istog tog dana održana su dva događaja vezana za sport na koja sam bio pozvan. Prvi je dodela nagrade "Vladimir Beara" u Zagrebu koju je Sportsko rekreativno društvo Srba dodelilo Miroslavu Ćiri Blaževiću, a drugi je bila večera (hrvatski: domijenak) Nogometnog središta Vukovar. Na prvi nisam mogao da idem, na drugi sam zakasnio (došao na pola večere). Kasnije sam proverio da ni na jednom događaju nije barem simbolički pomenuto ime Siniše Mihajlovića iako je vest o njegovoj smrti uveliko odjeknula.



Nakon tri nedelje u Vukovar je došla ekipa RTS-a (Oko magazin) da napravi priču o Mihajloviću, njegovom odrastanju i igranju u Borovu. S obzirom da sam toj ekipi bio neka vrsta vodiča i da se priča o njemu nije mogla otrgnuti od dešavanja devedesetih odveo sam ih da snime jedan mural u gradu gde recimo nema njega iako je od svih tamo istaknutih najpoznatiji Vukovarac u celom svetu što je odraz odnosa prema njemu u zvaničnom narativu ove države i ovog grada.

Najpoznatiji Vukovarac, a nema ga

Tri godine kasnije saznam da je u pripremi za štampu knjiga "100 znamenitih Srba u Hrvatskoj" u izdanju SNV-a koja je juče promovisana u Zagrebu. Nisam je imao u rukama, ali sam saznao da imena Siniše Mihajlovića nema u toj knjizi. Ej ljudi, nema Mihajlovića među 100 znamenitih Srba, njega koji je nakon Tesle verovatno najpoznatiji Srbin u svetu, a koji je rođen na prostoru današnje Hrvatske.

Ako sam s pravom pominjao mural u Vukovaru gde njega nema, ako sam na skupštinama gore pomenutog društva govorio da bi mu se barem posmrtno trebalo odati priznanje, kako onda da ne pomenem ovakav postupak celokupne redakcije...

1/9 Vidi galeriju Siniša Mihajlović Foto: Marco BERTORELLO / AFP / Profimedia, Starsport

Zaboravljen i Jovan Rašković

Takođe, ne mogu da ne pomenem ni izostavljanje Jovana Raškovića iz ove knjige. Po vlastitom priznanju jednog od autora i urednika ovog izdanja Ive Goldštajna umesto Jove Raškovića ušla je Bela Krleža (Leposava Kangrga). Bela je, da podsetim, bila glumica koja je slobodno glumila u predstavama HNK za vreme vlasti NDH što joj je kasnije bilo oprošteno i nije se pominjalo zbog moćnog supruga Miroslava Krleže. Jovi Raškoviću se od strane preostale "elite" Srba u Hrvatskoj nije moglo oprostiti što je u turbulentnim vremenima imao ulogu koju je imao. Zbog toga je verovatno izbačen i iz istorijskih političkih uzora SDSS-a od momenta od kada se na čelu te stranke našao i autor predgovora pomenute knjige.

O ostalim izbačenim znamenitim Srbima kad budem imao knjigu u rukama...

U knjizi nije bilo mesta ni za Iliju Petkovića, čuvenog fudbalera OFK Beograda, selektora reprezentacije Srbije i Crne Gore, rođenog Kninjanina, čoveka koji je uvek s ponosom isticao da je Srbin Dalmatinac, iako je veći deo života proveo u Beogradu.

Siniša Mihajlović isečak iz novina Foto: Printskrin

Plejada velikih imena

Sama knjiga "100 znamenitih Srba u Hrvatskoj" donosi stotinu biografija ljudi koji su ostavili trag u kulturi, nauci, umetnosti, sportu i drugim sferama društvenog života. Među njima su Nikola Tesla, Arsenije Dedić, Petar Preradović, Grigor Vitez, Dubravka Ugrešić, Vladimir Beara, Branko Gavela, Vladan Desnica, Boris Bućan, Josif Runjanin, Vuk Vrhovac i Aleksandra Zec, djevojčica ubijena 1991. godine.

U knjigu su uvršteni i Svetozar Borojević, Stojan Janković, Gavro Manojlović, Omer paša Latas, Momčilo Popadić, Medo Pucić i Ognjeslav Utješinović. Knjiga može da se kupi po ceni od 36 evra. U uredničkom timu knjige bili su Dejan Jović, Dušan Marinković, Đorđe Matić, Milorad Pupovac, Čedomir Višnjić i Milan Radanović. Knjiga ima više od 700 stranica prema bibliografskom zapisu.