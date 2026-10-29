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Njegov Al Rajan je kao gost u trećem kolu Azijske Lige šampiona 2 pobedio Al Nahdu u Omanu.

Rezultat na kraju utakmice je bio 1:4, a iako Aleksandar Mitrović nije postigao gol, lepo je videti da je ponovo starter.

Zbog problema sa povredom ga dugo nije bilo na terenu, a poslednju utakmicu je odigrao 1. maja 2026. godine.

1/10 Vidi galeriju Aleksandar Mitrović Foto: Starsport, 2025/Starsport.rs ©/2025/Starsport.rs ©

Povratak u reprezentaciju

Otkako se vratio u tim, pre meča u Omanu je igrao na tri utakmice, ali je u njima ulazio na teren sa klupe za rezervne igrače.

Poslednji gol Mitrović je postigao u aprilu ove godine, a biće zanimljivo videti da li će se njegovo ime ponovo naći na spisku nacionalnog tima, možda baš za utakmice koje će Orlovi igrati u novembru.

Za Srbiju je poslednji put igrao u martu 2026. godine na prijateljskim utakmicama protiv Španije i Saudijske Arabije.

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