Slušaj vest

Njegov Al Rajan je kao gost u trećem kolu Azijske Lige šampiona 2 pobedio Al Nahdu u Omanu.

Rezultat na kraju utakmice je bio 1:4, a iako Aleksandar Mitrović nije postigao gol, lepo je videti da je ponovo starter.

Zbog problema sa povredom ga dugo nije bilo na terenu, a poslednju utakmicu je odigrao 1. maja 2026. godine.

Aleksandar Mitrović Foto: Starsport, 2025/Starsport.rs ©/2025/Starsport.rs ©

Povratak u reprezentaciju

Otkako se vratio u tim, pre meča u Omanu je igrao na tri utakmice, ali je u njima ulazio na teren sa klupe za rezervne igrače.

Poslednji gol Mitrović je postigao u aprilu ove godine, a biće zanimljivo videti da li će se njegovo ime ponovo naći na spisku nacionalnog tima, možda baš za utakmice koje će Orlovi igrati u novembru.

Za Srbiju je poslednji put igrao u martu 2026. godine na prijateljskim utakmicama protiv Španije i Saudijske Arabije.

Ne propustiteFudbalSKANDAL OKO KNJIGE "100 ZNAMENITIH SRBA U HRVATSKOJ": Za Sinišu Mihajlovića nije bilo mesta... Evo šta se krije iza svega!
Miha.jpg
FudbalSTIGAO ZAHTEV ZA SMENU NIKOLE LAZETIĆA! Od predsednika FS Beograda traže da odmah napusti funkciju
Nikola Lazetić
FudbalOGLASIO SE ČOVEK KOJI JE ZAPALIO MEĐUNARODNI SKANDAL! Hoće li me Mbape tužiti? Za njega sam PRAVA SIROTINJA!
Kilijan Mbape
FudbalNAJBOLJI POTEZI NA MEČU RADNIČKI - PARTIZAN: Ovako su crno-beli slavili na debiju Aleksandra Stanojevića
RADNICKI NIS-PARTIZAN_15.JPG

Bonus video:

00:25
Aleksandar Mitrović promašaj na Španija - Srbija Izvor: Arena 1 Premium