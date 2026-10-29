Njegoš Petrović na utakmici Slovena i Vojvodine u Kupu Srbije

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Više nego zanimljivo bilo je na utakmicama šesnaestine finala Kupa Srbije, a nokaut su već na startu doživela čak tri člana Superlige.

Vojvodina, IMT i Mladost iz Lučana završili su takmičenje pre vremena, što je ogromna senzacija u najmasovnijem srpskom fudbalskom talmičenju.

Najveći tragičar prošlogodišnjeg Kupa - Srđan Blagojević Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

Sedam superligaša ispalo prošle godine

Desio se sličan scenario, ali u manjoj meri, kao i prošle sezone. Da podsetimo, u takmičarskoj godini 2025/2026 najviše superligaša ispalo je u šesnaestini finala Kupa Srbije - ukupno sedam klubova. Najveću senzaciju tada priredila je Mačva koja je pobedila Partizan u Humskoj rezultatom 2:0.

TSC je u Bačkoj Topoli poražen od Grafičara rezultatom 0:2, Radnički 1923 iz Kragujevca od Zemuna (1:2), a Napredak od gradskog rivala Trajala (0:3). Posle penala, Čukarički je izgubio od Borca 1926 iz Čačka rezultatom 1:4, dok je posle regularnog dela bilo 2:2. OFK Beograd je kod kuće remizirao protiv Budućnosti iz Dobanovaca (1:1), da bi pokleknuo posle izvođenja jedanaesteraca 4:5. I na kraju, Mladost iz Lučana takođe je igrala sa Dubočicom nerešeno (1:1) posle 90 minuta, da bi nakon penala Leskovčani slavili rezultatom 4:2.

Dalje, u osmini finala Kupa Srbije prošle godine takmičenje su završila četiri superligaša. Železničar od kojeg je u Pančevu bio bolji Trajal (0:3), zatim Spartak kojege je Zemun u Subotici (1:1) posle penala izbacio rezultatom 4:3. Radnički je u Nišu poražen od strane Grafičara (0:3). IMT je kao domaćin igrao posle 90 minuta 1:1 sa Mačvom iz Šapca, a posle jedanaesteraca bilo je 2:1 za tadašnjeg drugoligaša.

Lazar Ranđelović na utakmici Vojvodine i Slovena u Kupu Srbije Foto: www.fkvojvodina.rs

Bruka skupocene Vojvodine

Fudbaleri Vojvodine doživeli su blamažu i klasičan nokaut u Rumi, gde su od strane srpskoligaša Slovena izbačeni iz Kupa Srbije. Imali su Novosađani ogromne ambicije u ovom takmičenju, jer su u prethodne tri godine stigli do finala. Nažalost, u ovoj sezoni moraće da put do trofeja traže preko Superlige.

Sloven iz Rume prethodne godine bio je tvrd orah i Crvenoj zvezdi, koja je teškom mukom izašla na kraj sa simpatičnim klubom iz Srema. Vojvodina nije bila te sreće. Skupoceni tim trenera Marka Savića koji prema Transfermarktu vredi 29.000.000 evra poražen je od strane daleko skromnijeg tima iz Rume.

Grafosi razbili IMT

Dželat za Vojvodinu bio je Aleksandar Gajinov (23) u 29. minutu. Levokrilni fudbaler Slovena ponikao u mlađim kategorijama Crvene zvezde pobrinuo se da Njegoš Petrović, Dejan Zukić, Erhan Mašović i čitava plejada skupocenih i povremenih srpskih reprezentativaca napustio stadion u Rumi pognute glave.

Veliko iznenađenje priredili su i fudbaleri Grafičara, kojima ne ide najbolje u Prvoj ligi Srbije. Međutim, tim koji predvodi trener Nikola Trajković bez previše respekta dočekao je jedno od najprijatnijih iznenađenja Superlige, ekipu IMT. Golovima Stefana Hajdina i Nikole Furtule Grafosi su na pleća bacili IMT (2:0).

Penal ludnica u Zemunu

Bio je to susret pretposlednjeg tima Prve lige Grafičara i četvrtoplasirane ekipe Superlige IMT. Činjenica je da je trener IMT izveo kombinovan tim bez Muse Sisoka, Vasilija Novičića i Tadije Cojića, koji su kasnije pokušali da "vade kestenje iz vatre" sa klupe, ali bezuspešno. Jednostavno, Grafičar je bio bolji i na kraju zasluženo slavio.

Teleoptik je posle penala izbacio Mladost iz Lučana i tako trećeg superligača ostavio bez plasmana u osminu finala Kupa Srbije. Junak utakmice bio je mladi golman Veljko Popović, koji je briljirao u seriji penala, jer je regularni deo meča završen nerešeno, rezultatom 1:1.

Favoriti zakazali

Teleoptik je poveo golom Matije Ninića, da bi izjednačenje doneo Nemanja Petrović, deset minuta pre kraja regularnog dela meča. U seriji penala trijumf Teleoptiku doneo je čuvar mreže Veljko Popović koji je u petoj seriji jedanaesteraca odbranio šut Veljka Kijevčanina i odveo Optičare među 16 najboljih.

Plasman u osminu finala Kupa Srbije pored Slovena, Grafičara i Teleoptika, izborili su Crvena zvezda, Mačva, Javor, FAP, OFK Beograd, TSC, Radnik, Novi Pazar, Čukarički. Budućnost i Partizan igraju u Valjevu 4. novembra od 13.00 časova, a 18. novembra na programu su mečevi Dubočica - Radnički Niš (16.00), Zemun - Radnički 1923 (18.30) i Tekstilac - Železničar (13.00).

Tačan datum izvlačenja parova za osminu finala Fudbalski savez Srbije (FSS) naknadno objavljuje, obično nekoliko dana ili nedelju dana pred same utakmice u Sportskom centru FSS u Staroj Pazovi.