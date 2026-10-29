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Serhio di Vani (45), navijač Njuels Old Bojsa, osuđen je na sedam i po godina zatvora zbog pretnji upućenih fudbalskoj zvezdi Anhelu di Mariji i njegovoj porodici. Cilj zastrašivanja bio je da se argentinski reprezentativac odvrati od povratka u domovinu i zaigravanja za Rosario Central, velikog rivala njegovog omiljenog kluba.

Pretnje su upućene u martu 2024. godine, kada je Di Marija nastupao za Benfiku, ali je ozbiljno razmatrao povratak u Rosario Central, klub u kojem je započeo profesionalnu karijeru. Do povratka je na kraju došlo 2025. godine.

1/7 Vidi galeriju Anhel Di Marija Foto: ADIL BENAYACHE / Sipa Press / Profimedia, SPP Sport Press Photo. / Alamy / Alamy / Profimedia, Ira L. Black / Getty images / Profimedia

Pucnjava i poruke koje lede krv u žilama

Rivalstvo između Rosario Centrala i Njuels Old Bojsa jedno je od najžešćih u argentinskom fudbalu. Oba kluba dolaze iz Rosarija, trećeg najvećeg grada u zemlji, a za Njuels je u mladosti igrao i Lionel Mesi.

Upravo u takvoj atmosferi, prema navodima iz slučaja, Di Marija i njegova porodica našli su se na meti ozbiljnih pretnji. U blizini ograđenog naselja Funes, na periferiji Rosarija, gde fudbaler ima kuću, pucano je iz vatrenog oružja, a ostavljene su i zastrašujuće poruke.

Međutim, najjeziviji detalj dogodio se ispred agencije za nekretnine koju vodi Di Marijina sestra. Tamo je ostavljena svinjska glava sa metkom u čelu, uz poruku u kojoj je bila direktna pretnja njegovoj ćerki.

"Sledeća glava biće glava moje ćerke!"

Koliko su pretnje bile ozbiljne svedoči i sadržaj poruke koju je Di Marija svojevremeno prepričao argentinskom mediju "Rosario 3".

"Ako se vratim u Rosario Central, sledeća glava biće glava moje ćerke Pie", prenete su njegove reči.

Ovakve pretnje imale su za cilj da zastraše fudbalera i njegovu porodicu i spreče ga da obuče dres Rosario Centrala. Ipak, Di Marija je 2025. godine ostvario povratak u klub u kojem je napravio prve fudbalske korake.

Još jedna osoba osuđena, treća iza rešetaka

Di Vani nije jedina osoba osuđena u ovom slučaju. Dvadesetpetogodišnja žena dobila je u junu kaznu od tri i po godine zatvora, nakon što je priznala krivicu. Treća osoba povezana sa incidentima i dalje se nalazi u istražnom zatvoru.

Prema navodima tužilaštva, učesnici u zastrašivanju bili su angažovani za naknadu od četiri miliona argentinskih pezosa, što je tada iznosilo približno 2.300 evra.

Istraga je pokazala da slučaj nije bio povezan samo sa fudbalskim rivalstvom već i sa borbom za prevlast unutar navijačke grupe Njuels Old Bojsa.

Presuda Di Vaniju obuhvata i druga krivična dela povezana sa njegovim delovanjem u navijačkim krugovima, dok slučaj ostaje jedan od najupečatljivijih primera koliko daleko nasilje i pritisci navijačkih grupa mogu da odu u pokušaju da utiču na odluke fudbalskih zvezda.